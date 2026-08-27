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Taylor Swift despide a Dolly Parton con emotivo mensaje tras su muerte
La cantante destacó el legado de la leyenda del country y aseguró que su influencia perdurará en las generaciones que crecieron con su música y ejemplo.
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Taylor Swift despide a Dolly Parton con emotivo mensaje tras su muerte
Colprensa
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Jueves, 27 de Agosto de 2026

Dolly Parton falleció este martes 25 de agosto, a los 80 años de edad, tras una "breve batalla contra el cáncer", según apuntaron sus representantes a la revista People. Y entre los muchos artistas que han querido rendir tributo a la leyenda de la música country se encuentra Taylor Swift.

"Un mundo sin Dolly no me parece ni posible, ni real ni correcto", expresó Swift en un comunicado, según recoge Deadline. "Pero, gracias a la generosidad infinita con la que dedicó su tiempo en esta tierra y a las innumerables vidas que cambió para mejor, su legado será eterno", continuó.

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"Era, sin duda, un regalo que nunca dejaba de dar. Dolly nos ofreció un modelo a seguir, al tiempo que nos animaba a ser quienes somos como personas", señaló la cantante, añadiendo que, "de alguna manera, fue capaz de transmitirnos sus lecciones sobre el mundo con delicadeza y honestidad", a menudo "de forma divertida".

"Una persona deslumbrante"

"Consiguió ofrecer al mundo el máximo misterio y fantasía en algunos aspectos de su vida, pero mantener una total transparencia en lo que realmente importaba. De alguna manera, era la encarnación de la verdadera elegancia y la verdadera determinación, todo ello en una sola persona deslumbrante", prosigue el comunicado de Swift.

Infórmese: Murió Dolly Parton, leyenda de la música country, a los 80 años

La cantante de 'The Fate of Ophelia', 'Love Story' o 'Shake It Off' señaló también que Parton "tenía un corazón de oro cuando se trataba de las dificultades de los demás, y una fuerza de voluntad de acero para defender su propia dignidad como artista" y expresó su gratitud por su legado.

"Por las melodías y las letras que compuso y que derritieron incluso los corazones más fríos. Por los millones de libros que regaló a niños de todo el mundo para que se enamoraran de las historias tal y como ella lo había hecho.

Por las cuerdas flojas por las que caminó para que las niñas como yo pudiéramos crecer soñando con unirnos también al circo", agradeció Swift, que terminaba el texto asegurando que pensará en Parton "en cada paso del camino".

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