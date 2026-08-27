Juanes y figuras del deporte lanzan campaña para ayudar a afectados por el terremoto en Colombia

La Fundación Mi Sangre, del cantante colombiano Juanes, y organizaciones, empresas, artistas y deportistas lanzaron este martes ‘Marea Viva, por el Chocó de mañana’, una campaña que busca recaudar 15.000 millones de pesos (unos 5 millones de dólares) para la reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto en Colombia del pasado 10 de agosto.

“Hoy presentamos ‘Marea Viva’, una estrategia que se concentra en el ‘Chocó de mañana’, en lo que va a pasar después de tres meses del sismo, en estar ahí cuando baje la marea de la emergencia y cuando el territorio más nos necesite”, expresó Juanes en un video divulgado en redes sociales.

La iniciativa reúne a otras figuras de distintos ámbitos, como los músicos Manuel Medrano, Goyo, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Nicky Jam y Altafulla; los futbolistas James Rodríguez, David Ospina y Jhon Arias, además del seleccionador Néstor Lorenzo; los deportistas Rigoberto Urán y Mariana Pajón, y la escritora Velia Vidal.

Además, también participan importantes empresas como la Fundación Bancolombia o el Grupo Argos, que anunció ayer la donación de unas 1.000 viviendas para las familias que se quedaron sin hogar por el terremoto.

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“Convocamos a cada colombiano que ha gozado al vernos llevar nuestra bandera por el mundo”, señalaron los impulsores de la iniciativa, que invitaron a los seguidores de artistas y deportistas colombianos a sumarse a la campaña con aportes para reconstruir las viviendas afectadas.

Este es el recaudo esperado de la campaña

Los organizadores explicaron que ya hay 10.000 millones de pesos (unos 3 millones de dólares) comprometidos entre las organizaciones y celebridades vinculadas a la campaña y que esperan movilizar al menos otros 15.000 millones de pesos para acompañar la reconstrucción del departamento a medio y largo plazo.

El llamado se produce dos semanas después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia y que tuvo su epicentro el pasado 10 de agosto en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste).

El desastre deja hasta ahora 331 muertos, 4.439 heridos, 240 desaparecidos y 364 personas rescatadas, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) divulgado este martes.

El sismo afectó a 494 municipios de 16 departamentos y dejó 178.515 viviendas averiadas, 31.613 destruidas y 5.884 edificios dañados, de los cuales 603 colapsaron.

En el Chocó, uno de las zonas más golpeadas, 29 de sus 31 municipios resultaron afectados por el terremoto, en un departamento que presenta altos niveles de pobreza, dificultades estructurales de acceso a vías terrestres, agua potable y energía, así como una infraestructura sanitaria, educativa y hospitalaria limitada y un elevado déficit de vivienda.

La campaña ‘Marea Viva’ plantea una estrategia que “trascienda la atención inmediata de la emergencia y acompañe la reconstrucción durante el mediano y largo plazo”, según sus promotores.

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La propuesta busca no solo recuperar las viviendas perdidas, sino construir soluciones adaptadas a las condiciones ambientales y culturales del Chocó, por lo que el modelo contempla entregar materiales y asistencia técnica a familias y comunidades y formar a maestros de obra locales para que sean los propios habitantes quienes participen en la reconstrucción.