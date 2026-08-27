Lloro sin motivo: Carlos Vargas revela por qué decidió dejar de ver noticias

Carlos Vargas, uno de los presentadores de ‘La Red’, llamó la atención de sus seguidores luego de compartir una reflexión sobre cómo se ha sentido durante los últimos días. El comunicador aseguró que la exposición constante a noticias relacionadas con tragedias, desastres naturales y conflictos ha comenzado a influir en su estado de ánimo.

El vallecaucano utilizó sus redes sociales para contar que, ante esta situación, tomó una decisión: dejar de consumir noticias por un tiempo, tanto en televisión como en plataformas digitales. Según explicó, necesita poner cierta distancia de este tipo de contenidos porque siente que están teniendo un efecto directo en sus emociones.

¿Qué le está pasando a Carlos Vargas?

En su publicación, Vargas reconoció que las diferentes situaciones que observa a través de los medios le han generado tristeza, impotencia e incluso enojo.

“Voy a tener que dejar de ver noticias en redes y en TV. Siento como si todas las tragedias ambientales, terremotos y la guerra absurda empezada por Estados Unidos estuvieran manejando mis emociones”, escribió el presentador.

Lea aquí: ¿Se llevarán a Kaleth Morales de su tumba?

Luego, Carlos Vargas describió de manera más personal cómo se ha sentido frente a este panorama. “Lloro sin motivo, siento impotencia”, afirmó.

El presentador también manifestó su inconformidad frente a las acciones de quienes, desde su perspectiva, provocan daño a otras personas. En medio de esa reflexión, reconoció que en algunos momentos ha sentido tanta indignación que quisiera tener la posibilidad de intervenir y hacer justicia por su propia cuenta.

Carlos Vargas decidió alejarse de la actualidad informativa. La confesión del integrante de ‘La Red’ surgió después de varios días marcados por hechos que han ocupado buena parte de la conversación pública.

Vargas explicó que su decisión de dejar de ver este tipo de información responde a la necesidad de proteger su tranquilidad y manejar mejor sus emociones. Por ahora, el presentador optará por tomar distancia de las noticias que, según contó, le han generado una fuerte carga emocional.

La publicación permitió a sus seguidores conocer una faceta más personal del comunicador, quien habitualmente aparece en televisión comentando las principales noticias del mundo del entretenimiento.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .