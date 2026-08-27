Murió Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en Transformers, a los 85 años

Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en la saga de Transformers, murió el miércoles a los 85 años en su residencia de Los Ángeles, California.

La noticia fue confirmada por su familia a TMZ, mediante un comunicado en el que señaló que el actor de doblaje falleció en paz y acompañado por sus seres queridos.

“Peter Cullen falleció en paz, rodeado de su querida familia y arropado por el cariño de sus muchos amigos y de los innumerables fans que tenía en todo el mundo”, expresaron sus familiares.

En el mensaje, sus allegados también pidieron que su legado fuera recordado a través del servicio a las comunidades y el trato compasivo hacia los demás.

“Su familia pide que honremos su extraordinario legado sirviendo a nuestras comunidades y guiando a los demás con compasión, integridad y lealtad. Y que recordemos siempre: ‘hay que ser lo bastante fuerte para ser amable’”, concluyeron.

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Hasta el momento no se han informado las causas de su muerte.

Nacido en Montreal en 1941, Cullen tuvo una extensa trayectoria como actor de voz, pero alcanzó reconocimiento mundial por interpretar a Optimus Prime, el líder de los Autobots, desde el estreno de la serie animada de Transformers en 1984.

A lo largo de las décadas, volvió a prestar su voz al personaje en numerosas producciones animadas. En 2007 retomó el papel para la primera película de acción real de Transformers, dirigida por Michael Bay.

Pero Optimus Prime no fue el único personaje que marcó su carrera. Cullen también interpretó a K.A.R.R., la réplica malvada de K.I.T.T. en El coche fantástico; a Monterey Jack, el roedor de la serie animada de Disney Chip y Chop: Los guardianes rescatadores; y a los mogwais de Gremlins, estrenada en 1984.

Su trabajo también llegó a otras populares producciones de animación. Dio voz a Venger, el aterrador villano de Dragones y Mazmorras, y a Zandar, líder de los Dreadnoks en la serie animada de G.I. Joe.

El reconocimiento a su trayectoria llegó en 2023, cuando recibió el galardón a la trayectoria otorgado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión (NATAS) durante la segunda edición de los premios Emmy infantiles y familiares.

Con una carrera que se extendió por varias generaciones, Cullen quedó ligado especialmente a la voz de Optimus Prime, un personaje que interpretó durante más de cuatro décadas y que se convirtió en una de las voces más reconocibles de la cultura popular.

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