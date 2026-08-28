Mr. Black y Yuranis León sorprendieron al ‘farmear aura’: vea cómo les fue

El llamado ‘presidente de la champeta’, Mr. Black, y su esposa, Yuranis León, se sumaron a la tendencia de ‘farmear aura’. La pareja, que suele apostar por estar a la moda y dar de qué hablar con sus ocurrencias, compartió un video en redes sociales en el que protagoniza un divertido momento.

En el video, publicado de manera colaborativa en sus perfiles oficiales, se observa a la pareja en una ‘batalla de aura’, una tendencia que ha ganado fuerza en las plataformas digitales. “Daaa, @yuranisleonmrblack sí que sabe farmear aura”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

En las imágenes, los esposos realizan distintos gestos y movimientos característicos de esta tendencia, que ya le da la vuelta al mundo. Sin embargo, Mr. Black y Yuranis le dieron su propio toque al llevarla al terreno de una típica discusión de pareja.

Los comentarios no se hicieron esperar y varios internautas reaccionaron al video con mensajes como: “Acá son especialistas en farmear parla. Más parleras”, “Aquí sí te doy la razón, porque las mujeres siempre tenemos la razón”, “Hasta acá se sintió ese jalón de pelo” y “Se farmearon al Mr. Black”.

¿Qué significa la tendencia ‘farmear aura’?

La expresión ‘Farmear aura’ se utiliza para describir, en tono generalmente humorístico, aquellas acciones que hacen que una persona parezca más segura, carismática, elegante o llamativa ante los demás. Es como si cada gesto pudiera sumar o restar puntos a una especie de marcador invisible.

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La tendencia comenzó a circular principalmente a través de videos, memes y publicaciones en redes sociales, pero poco a poco salió de las pantallas y empezó a trasladarse a espacios físicos mediante las denominadas “batallas de aura”.

Para entender la expresión hay que comenzar por la palabra “farmear”, una adaptación del inglés farm que lleva años formando parte de la jerga de los videojuegos.

En ese universo, farmear significa repetir determinadas acciones dentro de una partida para conseguir recursos, experiencia, dinero, objetos o puntos. El objetivo es acumularlos progresivamente para mejorar las capacidades de un personaje o avanzar en el juego.

Esta mecánica aparece en numerosos videojuegos, entre ellos League of Legends, Honor of Kings, Pokémon Unite, World of Warcraft y Fortnite.