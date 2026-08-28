Gobierno anuncia sus nueve candidatos para la Junta Directiva de Ecopetrol

El gobierno anunció oficialmente sus 9 candidatos para integrar la Junta Directiva de Ecopetrol, para la asamblea extraordinaria de accionistas, que debe reunirse el próximo 15 de septiembre.



Entre los candidatos propuestos por el Gobierno hay varios que no tienen experiencia en el tema energético, pero que tienen alguna conexión con el presidente Abelardo de la Espriella o se han destacado en otros campos: Carlos Suárez, que fue el estratega político de su campaña; Jorge Alberto Jaller, ejecutivo con trayectoria en el Grupo Éxito, y Betzy Patricia Martínez, abogada con más de 25 años de experiencia en temas de contratación e infraestructura.



En un comunicado, el Ministerio de Hacienda, aseguró que esta junta reúne experiencia en temas financieros, de reputación, manejo de crisis, que le puede aportar a la empresa petrolera.

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Los nombres de los nuevos candidatos se suman a los de Luis Felipe Henao Cardona, quien representa a los socios minoritarios incluidos los fondos de pensiones; Ricardo Rodríguez Yee, a los departamentos productores, y César Loza, representante de los trabajadores, que continuarán en la junta.



Estos son los nuevos candidatos para la Junta propuestos por el Gobierno



- Carlos Suárez, estratega de comunicación política que lideró la campaña presidencial de Abelardo de La Espriella. Es abogado, especialista en control fiscal y tiene amplia trayectoria en gestión de crisis y asesoría a gobernantes.



- José Camilo Manzur Jattin, ingeniero civil con maestría en Economía y presidente de Asocodis, gremio que agrupa a los distribuidores de energía eléctrica.

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- Jorge Alberto Jaller Jaramillo, ejecutivo con amplia trayectoria en Grupo Éxito, en donde ocupó responsabilidades en retail, operaciones y administración de organizaciones con miles de trabajadores.



- Ludmila del Carmen Vergara, abogada con más de 25 años de experiencia en los sectores público, financiero, de infraestructura y construcción, y recientemente Superintendente de Transporte.

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- Betzy Patricia Martínez, de origen Caribe, abogada con más de 25 años de experiencia en los sectores público y privado, con experiencia en contratación, infraestructura y banca y administración.



- Claudia Margarita Lafaurie Taboada, abogada con más de 20 años de experiencia en hidrocarburos, gas natural y generación eléctrica. Trabajó en la Agencia Nacional de Hidrocarburos.



La decisión sobre la junta directiva de Ecopetrol se tomará en la asamblea extraordinaria de accionistas del próximo 15 de septiembre, en la que el gobierno tiene participación mayoritaria.

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