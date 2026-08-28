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Fiscalía embarga bienes de reconocido influencer de Medellín
Se trata de cinco inmuebles y cuatro vehículos de alta gama.
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valents2121
Fiscalía embarga bienes de reconocido influencer de Medellín
Colprensa
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Viernes, 28 de Agosto de 2026

 La Fiscalía realizó en las últimas horas una gigantesca operación de extinción de dominio en contra de un reconocido creador de contenido en el departamento de Antioquia. Fueron ocupados bienes avaluados en más de 17.000 millones de pesos.

Se trata de Kevin AlexThobias, quien fue capturado en julio de 2025 por autoridades federales de Estados Unidos y es requerido por un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico por presuntas conductas relacionadas con fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y lavado de activos.

Lea aquí: Colombia, Ecuador y EE. UU. avanzan en plan para crear una base militar binacional

En ese sentido, las investigaciones han revelado que parte del patrimonio del influencer fue constituido con su presunto actuar ilícito.

Los bienes incautados corresponden a cinco inmuebles y cuatro carros de alta gama. Entre ellos una mansión ubicada en el sector de El Poblado, dotada con cancha de tenis, sala de cine, un lago, sauna, jacuzzi y objetos lujosos.

Imagen eliminada.

La Fiscalía encontró joyas, documentación de interés y dinero en efectivo en denominaciones de pesos colombiano y moneda extranjera.

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