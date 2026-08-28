SIC toma medidas para evitar abusos y especulaciones tras terremoto en Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió este viernes una circular que establece medidas para proteger a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto ante posibles casos de especulación que se aprovechen de la tragedia que afectó a miles de colombianos.



La circular No. 003 de 2026 incluye medidas a favor de los consumidores de productos, especialmente de primera necesidad, y de los usuarios de servicios de telecomunicaciones. Así mismo, establece directrices en contra de la publicidad engañosa.

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Las decisiones habían sido anunciadas ya por el presidente, Abelardo de la Espriella, quien escribió en su cuenta de X: "La tragedia no puede convertirse en una oportunidad para abusar de los colombianos. La @sicsuper expidió medidas para impedir incrementos injustificados en los precios de bienes esenciales, proteger a los usuarios de telecomunicaciones y combatir el acaparamiento, la publicidad engañosa y cualquier práctica que vulnere la libre competencia".



Las medidas contempladas en la circular incluyen:



- Prohibición de incrementar de manera sustancial e injustificada los precios de los bienes y servicios necesarios para atender la emergencia, especial los de la canasta familiar y de primera necesidad.

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- Los proveedores de telecomunicaciones no podrán cobrar por el periodo en que el servicio permaneció interrumpido y deberán garantizar en todo momento las llamadas a los servicios de urgencia y emergencia.



- Los alcaldes de los municipios afectados deberán adelantar acciones de inspección y vigilancia para evitar casos de acaparamiento, ventas atadas, publicidad engañosa y cláusulas abusivas.



- Está restringida la información engañosa y la publicidad que capitalice la emergencia económica con afirmaciones falsas.

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