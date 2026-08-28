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Procuraduría alerta por fallas en acueducto y alcantarillado ante fenómeno de El Niño
El Ministerio Público pidió a Superservicios explicar qué medidas de vigilancia y prevención se están aplicando para garantizar el suministro de agua y el funcionamiento del alcantarillado.
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crojas
Procuraduría alerta por fallas en acueducto y alcantarillado ante fenómeno de El Niño
Colprensa
Colprensa
Viernes, 28 de Agosto de 2026

La Procuraduría General de la Nación pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios información sobre las medidas de vigilancia que adelanta frente a las empresas de acueducto y alcantarillado de siete municipios que presentan dificultades en la prestación del servicio, ante los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

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El requerimiento está dirigido a la situación de Buenaventura, Maicao, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Tumaco y Vélez, territorios en los que, según el Ministerio Público no se estarían prestando oportunamente los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

La Procuraduría solicitó a la Superservicios información sobre las actuaciones adelantadas en el marco del Plan Nacional de Gestión ante el fenómeno de El Niño, así como sobre la formulación y puesta en marcha de los planes de emergencia y contingencia de las empresas prestadoras.

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También pidió detalles sobre las labores de inspección, vigilancia y control realizadas en estos municipios y sobre la coordinación con el Ministerio de Vivienda, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, las autoridades ambientales y las administraciones municipales y departamentales.

El Ministerio Público señaló que el requerimiento busca contar con información que permita determinar los riesgos que enfrentan estos territorios frente al fenómeno climático y las medidas disponibles para responder ante eventuales afectaciones en el suministro de agua y el funcionamiento del alcantarillado.

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