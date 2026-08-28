DIAN alerta sobre falsos remates de vehículos a su nombre en Cúcuta

En Cúcuta se ha estado promocionan supuestos remates de vehículos, utilizando de manera indebida y no autorizada el nombre, imagen y elementos institucionales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La alertó a la ciudadanía la dio la DIAN, la cual destacó sobre la circulación de publicaciones sobre estas ventas, a través de diferentes redes sociales, como Facebook, WhatsApp y páginas web.

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La Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta se refirió a la circulación de mensajes que emplean fotografías de instalaciones de la DIAN, eventos académicos desarrollados con universidades y material institucional.

La entidad detalló que estos contenidos remiten a un número de WhatsApp asociado al perfil denominado Remate Automotores, desde el cual se ofrecen vehículos que hacen parte de falsos procesos de remate.

“Según la información recolectada, la persona que responde las comunicaciones se identifica como supuesto asesor de venta de la DIAN y manifiesta estar ubicado en una de sus oficinas”, informó la institución.

Ante esta situación, la DIAN recopiló pruebas del ofrecimiento y capturas de pantalla de los diálogos, así como archivos de audio y demás elementos aportados, con el propósito de documentar los hechos y reportarlos ante las autoridades competentes.

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Sitio web de falsos remates

La DIAN identificó recientemente un sitio web fraudulento que suplanta la identidad y promociona supuestos remates virtuales de bienes a través de la dirección https://dian-gov.click/.

El ente aclaró que este portal no hace parte de sus canales oficiales y ha sido diseñado para aparentar legitimidad, mediante el uso indebido de elementos asociados a la imagen institucional.



Por esta razón, hizo un llamado a las personas para que no ingresen ni suministren información personal y no realicen pagos a través de esta dirección o de cualquier otro sitio web no oficial que ofrezca remates en su nombre.

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“Las subastas de mercancías aprehendidas se realizan únicamente a través de la plataforma virtual www.elmartillo.com.co, que pertenece y coordina el Banco Popular. Allí los interesados deben inscribirse de forma previa para participar, la entidad no realiza subastas directas ni a través de sus direcciones seccionales”, precisó la DIAN.

Así mismo, recalcó que el único portal oficial de remates virtuales está disponible en https://www.dian.gov.co/Transaccional/Remate-virtual-de-bienes/Paginas/Remate-virtual.aspx.

La entidad pidió a la ciudadanía verificar la información relacionada con remates, subastas y demás trámites a través de los canales oficiales, no entregar datos personales, dinero o documentación a terceros y reportar cualquier situación sospechosa.

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