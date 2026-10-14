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Ingeniero cucuteño representará a Colombia en encuentro internacional sobre ciberseguridad
El evento es convocado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Secretaría de Seguridad Multidimensional.
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Cesar Villamizar participará en evento de la OEA.
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Miércoles, 14 de Octubre de 2026

El ingeniero cucuteño César Antonio Villamizar Núñez, líder nacional del programa de Especialización en Seguridad Informática de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), participará en el Cyber Americas Forum de la OEA + CIBERCOM 2026, que se realizará del 28 al 30 de octubre en la ciudad de Panamá.

El encuentro es convocado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Secretaría de Seguridad Multidimensional, la Secretaría Ejecutiva del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) y su Sección de Ciberseguridad.

Este evento, que se realiza cada año en diferentes países, reúne a líderes gubernamentales, expertos de la industria, representantes de la sociedad civil y la academia para intercambiar conocimientos, compartir buenas prácticas e impulsar alianzas.

Así pues, bajo el lema «Hiperamenazas: cómo garantizar la innovación regional en un ecosistema cibernético sin fronteras», se realizarán conferencias y paneles sobre inteligencia artificial, amenazas digitales, desinformación, confianza digital y cooperación regional. 

Además, el encuentro, que se llevará a cabo en el hotel Sheraton, integrará a Cibercom, el Congreso Nacional de Ciberseguridad de Panamá, con el propósito de fortalecer las capacidades de prevención y respuesta ante los desafíos del entorno digital.

Charla de Cesar Villamizar

El aporte para la región

César Villamizar, quien fue seleccionado para participar en el evento luego de postularse a una convocatoria, manifestó sentirse orgulloso y detalló que este espacio es importante porque se hablará de cómo actuar ante ataques informáticos e hiperamenazas, así como de la relación de la inteligencia artificial con esos ataques.

El tema es ir a analizar cómo se van a prevenir ese tipo de ataques y cómo, con la misma IA, podemos contrarrestar ese tipo de actos, dijo Villamizar.

Agregó que, por tanto, es un espacio de aprendizaje y enseñanza en el que van a participar en foros y relacionarse con gente de otros países para saber cómo están trabajando en materia de protección de datos.

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Asimismo, Villamizar aseguró que, al poder compartir con más de 600 expertos de todo el mundo, tendrá la oportunidad de traer esos aprendizajes sobre seguridad digital a la región y compartirlos por medio de artículos y charlas en colegios y empresas.

De igual forma, el ingeniero sostuvo que esta es la primera vez que un cucuteño viaja a este escenario, lo que demuestra que desde la ciudad también se puede llegar a eventos de talla internacional.

«La invitación a los ciudadanos es a que se preparen en estos temas y también participen en este tipo de eventos. A nivel organizacional, en la tabla de empleo, Colombia está en el 3 % de gente experta en ciberseguridad y esto permite ir cerrando esas brechas», concluyó.

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