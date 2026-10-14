Ingeniero cucuteño representará a Colombia en encuentro internacional sobre ciberseguridad

El ingeniero cucuteño César Antonio Villamizar Núñez, líder nacional del programa de Especialización en Seguridad Informática de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), participará en el Cyber Americas Forum de la OEA + CIBERCOM 2026, que se realizará del 28 al 30 de octubre en la ciudad de Panamá.

El encuentro es convocado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Secretaría de Seguridad Multidimensional, la Secretaría Ejecutiva del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) y su Sección de Ciberseguridad.

Este evento, que se realiza cada año en diferentes países, reúne a líderes gubernamentales, expertos de la industria, representantes de la sociedad civil y la academia para intercambiar conocimientos, compartir buenas prácticas e impulsar alianzas.

Así pues, bajo el lema «Hiperamenazas: cómo garantizar la innovación regional en un ecosistema cibernético sin fronteras», se realizarán conferencias y paneles sobre inteligencia artificial, amenazas digitales, desinformación, confianza digital y cooperación regional.

Además, el encuentro, que se llevará a cabo en el hotel Sheraton, integrará a Cibercom, el Congreso Nacional de Ciberseguridad de Panamá, con el propósito de fortalecer las capacidades de prevención y respuesta ante los desafíos del entorno digital.