Confirman que el papa León XIV fue diagnosticado con cáncer de pulmón

Este martes, 13 de octubre de 2026, la Santa Sede confirmó que el papa León XIV fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón, tras una intervención quirúrgica en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Según el boletín médico, el procedimiento se realizó mediante una técnica videoasistida y el examen histológico practicado durante la cirugía confirmó el diagnóstico que se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias.

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El pontífice permaneció aproximadamente tres horas en el quirófano. De acuerdo con el informe, la intervención fue exitosa y no se presentaron complicaciones.

Tras la cirugía, el papa despertó con normalidad y, luego de un breve periodo de observación, regresó a su habitación, ubicada en el décimo piso del Hospital Gemelli, en Roma.

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