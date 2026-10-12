La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Mundo
9
Mundo
El papa será hospitalizado el martes para someterse a la operación del nódulo
El Pontífice anunció este domingo tras el tradicional rezo del Ángelus, que en los próximos días se sometería a una intervención después de que los médicos le detectaran un nódulo pulmonar, durante una revisión.
Authored by
valents2121
papa-leon-xiv-audiencia-vaticano-inteligencia-artificial.
Colprensa
Colprensa
Lunes, 12 de Octubre de 2026

El papa León XIV será hospitalizado este martes a última hora de la mañana en el Hospital Gemelli de Roma para someterse a la intervención quirúrgica en la que le extirparán un nódulo del pulmón, según han confirmado a Europa Press fuentes del Vaticano.

El Pontífice anunció este domingo tras el tradicional rezo del Ángelus, que en los próximos días se sometería a una intervención después de que los médicos le detectaran un nódulo pulmonar, durante una revisión.

"Recientemente, durante unos controles, los médicos me encontraron un módulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy temprana y bien localizado", indicó el Pontífice ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano.

A la espera de la operación, Robert Prevost ha mantenido este lunes la agenda prevista y sus actividades habituales, según ha asegurado el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni. En concreto, por la mañana, se ha reunido con los miembros del Círculo de San Pedro, una asociación benéfica romana que ayuda a personas vulnerables.

Tal y como ha precisado el portavoz vaticano, una vez operado, se espera que la recuperación posterior se prolongue aproximadamente una semana.

Lea aquí: ¿Qué le pasa al papa León XIV? Anunció que será operado

Desde que el papa anunció este domingo que iba a someterse a una intervención quirúrgica, han llegado mensajes de apoyo desde todas partes del mundo. Políticos de varios países, entre ellos, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han expresado su solidaridad y han deseado al Pontífice una pronta recuperación.

Asimismo, la presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) ha anunciado una jornada especial de oración por la salud del papa y la Iglesia en Perú ha incluido una intención de oración especial por el papa León XIII en la Misa por la Nación celebrada en el Santuario de Las Nazarenas.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Australiana, el arzobispo Timothy Costelloe, ha declarado que es "motivo de profunda preocupación" para todos los que ven en el Pontífice "una voz poderosa a favor de la paz, la compasión y la estabilidad en un mundo cada vez más inestable y fragmentado".

Además, desde Austria, el presidente de la Conferencia Episcopal, Franz Lackner, ha pedido oraciones para que la intervención transcurra sin problemas y para una pronta recuperación.

Mientras, la arzobispa anglicana de Canterbury, Sarah Mulally, ha asegurado que pedirá "la protección, la cercanía y el cuidado de Dios" para León XIV.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Nombres a la rectoría de la Unipamplona.
Nombres a la rectoría de la Unipamplona.
Suenan los primeros nombres para la rectoría de la Unipamplona
La Opinión
Operativo militar. / Foto: archivo
Operativo militar. / Foto: archivo
Bombardeo contra el frente 33 de las disidencias de las Farc: así fue la operación militar en el Catatumbo
Leonardo Favio Oliveros
Para el sector de los hidrocarburos y energético, la implementación del fracking para explotar petróleo y gas es necesaria./ Foto: archivo
Para el sector de los hidrocarburos y energético, la implementación del fracking para explotar petróleo y gas es necesaria./ Foto: archivo
Fracking en Colombia: ¿puede el Catatumbo convertirse en una potencia energética?
Leonardo Favio Oliveros