El papa será hospitalizado el martes para someterse a la operación del nódulo

El papa León XIV será hospitalizado este martes a última hora de la mañana en el Hospital Gemelli de Roma para someterse a la intervención quirúrgica en la que le extirparán un nódulo del pulmón, según han confirmado a Europa Press fuentes del Vaticano.



El Pontífice anunció este domingo tras el tradicional rezo del Ángelus, que en los próximos días se sometería a una intervención después de que los médicos le detectaran un nódulo pulmonar, durante una revisión.



"Recientemente, durante unos controles, los médicos me encontraron un módulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy temprana y bien localizado", indicó el Pontífice ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano.



A la espera de la operación, Robert Prevost ha mantenido este lunes la agenda prevista y sus actividades habituales, según ha asegurado el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni. En concreto, por la mañana, se ha reunido con los miembros del Círculo de San Pedro, una asociación benéfica romana que ayuda a personas vulnerables.



Tal y como ha precisado el portavoz vaticano, una vez operado, se espera que la recuperación posterior se prolongue aproximadamente una semana.

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Desde que el papa anunció este domingo que iba a someterse a una intervención quirúrgica, han llegado mensajes de apoyo desde todas partes del mundo. Políticos de varios países, entre ellos, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han expresado su solidaridad y han deseado al Pontífice una pronta recuperación.



Asimismo, la presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) ha anunciado una jornada especial de oración por la salud del papa y la Iglesia en Perú ha incluido una intención de oración especial por el papa León XIII en la Misa por la Nación celebrada en el Santuario de Las Nazarenas.



Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Australiana, el arzobispo Timothy Costelloe, ha declarado que es "motivo de profunda preocupación" para todos los que ven en el Pontífice "una voz poderosa a favor de la paz, la compasión y la estabilidad en un mundo cada vez más inestable y fragmentado".



Además, desde Austria, el presidente de la Conferencia Episcopal, Franz Lackner, ha pedido oraciones para que la intervención transcurra sin problemas y para una pronta recuperación.



Mientras, la arzobispa anglicana de Canterbury, Sarah Mulally, ha asegurado que pedirá "la protección, la cercanía y el cuidado de Dios" para León XIV.

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