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Joven murió tras entrar al recinto de un tigre en un zoológico de Inglaterra
"Nos entristece profundamente el tráfico incidente de hoy. Estamos de corazón con la familia y los seres queridos de la persona que ha perdido la vida", ha indicado un portavoz del zoológico.
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Tigre
Colprensa
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Domingo, 11 de Octubre de 2026

Un hombre ha muerto este sábado en el Parque de Fauna Salvaje de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, tras ser atacado por un tigre después de entrar en el recinto del animal.

La Policía de Yorkshire Sur ha confirmado la muerte del hombre y ha explicado que fue alertada en una llamada a las 13.35 horas. El hombre falleció en el propio recinto de la fiera y la Policía está ya prestando asistencia los familiares, informa la televisión pública británica BBC.

"Nos entristece profundamente el tráfico incidente de hoy. Estamos de corazón con la familia y los seres queridos de la persona que ha perdido la vida", ha indicado un portavoz del zoológico.

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El parque colabora ya con la Policía y las autoridades y ha pedido respeto a la privacidad de los afectados "en este momento tan difícil". El parque ha sido evacuado y estará cerrado mañana, ha informado.

La Policía ha informado de que el animal está ileso y que no salió en ningún momento de su recinto, por lo que no ha habido peligro para el resto de la visitantes. Además, ha señalado que es "consciente de la existencia de vídeos que circulan" por internet y ha pedido "que no se compartan estas imágenes".

El Parque de Fauna Salvaje de Yorkshire se inauguró en 2009 y la Tierra de Tigres funciona desde 2011. Se trata de un recinto de unos 8.000 metros cuadrados en el que viven tigres siberianos, una subespecie de la que apenas quedan 500 ejemplares en libertad.

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