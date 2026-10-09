Terremoto de magnitud 8,0 sacudió a Panamá y se sintió en Colombia

El Servicio Geológico Colombiano detecto un potente sismo de magnitud 8.0 en la localidad de Pitaloza Arriba, Panama, con profundidad de 33 kilómetros.

Por su parte el Servicio Geológico de Estados Unidos ha registrado este viernes un terremoto de magnitud 7,6 en el centro-sur de Panamá, acompañado de una alerta por posible tsunami.

Sin embargo, según lo Dirección Marítima de Colombia (DIMAR) no hay amenaza de tsunami en el litoral Pacífico Colombiano, según advirtió la La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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La gobernadora de Chocó, departamento conlindante con Panamá, dió un parte de tranquilidad en sus municipios.

"Frente al sismo de 8.0 de magnitud reportado en nuestro vecino país de Panamá con quien compartimos la frontera, debemos reportar que todos los municipios del Pacífico norte y de la subregión Darien se encuentran hasta el momento indemnes. Me he comunicado con los alcaldes y han reportado que no hay afectaciones humanas o materiales en ningún de los municipios fronterizos. El resto del territorio departamental no tiene afectación", comunicó a través de la red social X.

El sismo se presentó a las 12:56, hora colombiana, en una región cercana a la costa del Pacífico colombiano. Como Colombia, Panamá hacer parte del cinturón de fuego, una vasta extensión alrededor del océano Pacífico propensa a sufrir más sismos que otras regiones del mundo.

El sismo fue percibido en Cartagena y poblaciones cercanas al vecino país.

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