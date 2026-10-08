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La Otan anuncia ejercicios nucleares con un mensaje de apaciguamiento a Rusia
Los simulacros 'Firme Mediodía', que comenzarán el 13 de octubre en Italia, no usarán armas reales ni "van dirigidos" contra país alguno.
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valents2121
Aviones OTAN
Colprensa
Colprensa
Jueves, 8 de Octubre de 2026

Diecisiete países miembros de la OTAN participarán a partir del próximo 13 de octubre en los ejercicios nucleares anuales de la Alianza Atlántica, un simulacro de diez días de duración que se celebrará en Italia y, asegura la organización, en modo alguno representa una amenaza para Rusia.

"Estos ejercicios representan una actividad de entrenamiento rutinaria planificada desde hace mucho tiempo que forma parte de los esfuerzos de la OTAN para mantener la preparación y los procedimientos de prueba que contribuyan a la disuasión y defensa de la Alianza", ha explicado en el comunicado sobre los ejercicios conocidos como 'Firme Mediodía'.

El simulacro ocurrirá en un momento particularmente tenso entre la OTAN y Rusia, sobre todo después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, avisara que su país podría verse obligado a emplear su arsenal nuclear contra los países de la Alianza Atlántica en caso de autodefensa.

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Es por ello que la OTAN, en su comunicado, recalca que "no se emplearán armas reales" durante los ejercicios, a su vez "desvinculados de los acontecimientos mundiales actuales" y que "no están dirigidos contra ningún país".

Para rematar el mensaje, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha insistido en que dirige "una alianza defensiva" y que los ejercicios sirven fundamentalmente para "garantizar una capacidad segura, efectiva y creíble para preservar la paz, prevenir la coerción y disuadir la agresión", así como para enviar "un mensaje claro de unidad y determinación".

 

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