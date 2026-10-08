Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026: la escritora que renovó las formas literarias

La escritora canadiense Anne Carson fue reconocida este jueves 8 de octubre con el Premio Nobel de Literatura 2026 por una obra que combina poesía, ensayo, traducción, narrativa y referencias a la literatura clásica. La Academia Sueca destacó su capacidad para establecer un diálogo innovador con la tradición y crear nuevas formas para la literatura contemporánea.

El jurado concedió el galardón a Carson “por su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”. El premio está acompañado este año por una dotación de 12 millones de coronas suecas, cerca de 1,2 millones de dólares.

A sus 76 años, Carson se convierte en una de las nuevas figuras que se suman al listado de autores reconocidos por la Academia Sueca. La noticia la encontró en Islandia, país donde reside actualmente y del que también tiene ciudadanía desde 2022. Según Reuters, la escritora recibió el anuncio con sorpresa.

¿Quién es Anne Carson, ganadora del Nobel de Literatura 2026?

Nacida en Toronto el 21 de junio de 1950, Anne Carson construyó una carrera literaria poco convencional. Además de poeta y ensayista, es especialista en literatura clásica, traductora y profesora, y buena parte de su trabajo está atravesado por su conocimiento de la Antigua Grecia y de lenguas clásicas.

Su acercamiento a la cultura griega comenzó durante la secundaria, cuando un profesor de latín se ofreció a enseñarle griego antiguo durante la hora del almuerzo. Ese contacto terminó convirtiéndose en una de las principales influencias de su producción literaria.

Lea aquí: Falleció Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada de su casa en Madrid

Carson estudió en St. Michael’s College, de la Universidad de Toronto. Aunque abandonó la institución en dos ocasiones, finalmente completó allí su licenciatura, maestría y doctorado en Clásicas. También estudió métricas griegas en la Universidad de St Andrews, en Escocia.

Posteriormente desarrolló una carrera académica en Canadá y Estados Unidos. Enseñó lenguas y literatura clásicas en universidades como McGill, Princeton, Emory, Berkeley y la Universidad de Michigan.

Una escritora que mezcla los clásicos con historias contemporáneas

La particularidad de Carson está precisamente en la forma en que utiliza su conocimiento de la tradición clásica. En sus libros aparecen mitos, personajes y textos de la Antigua Grecia, pero estos son reinterpretados desde preocupaciones contemporáneas como el amor, el deseo, la pérdida, la identidad y las relaciones humanas.

Su obra tampoco se ajusta fácilmente a un solo género. Carson combina poesía, prosa, ensayo, traducción, diálogo, narrativa y teatro, además de incursionar en proyectos relacionados con la ópera y el performance.

Esa mezcla de géneros es una de las características que la Academia Sueca destacó al concederle el Nobel, al considerar que su trabajo ha contribuido a crear nuevas formas para la literatura contemporánea.

Uno de los mejores ejemplos de ese estilo es Autobiography of Red, publicada en 1998. La obra, considerada una novela en verso, parte del mito de Gerión y Heracles, pero Carson transforma la historia mitológica en una narración ambientada en el mundo moderno.

En el relato, Gerión, el monstruo alado de la tradición griega, aparece convertido en un adolescente sensible que se enamora de Heracles. Carson utiliza así una historia antigua para construir una narración contemporánea sobre el deseo, el amor y la pérdida.

Otro de sus trabajos fundamentales es Eros the Bittersweet, publicado en 1986. El libro, basado en su investigación sobre la literatura clásica, explora el concepto de eros y la naturaleza del deseo, y fue una de las primeras obras que permitió reconocer la particular manera en que Carson mezclaba investigación académica y creación literaria.

Lea también: Donald Trump cuestiona a Fox News por su cobertura de los candidatos demócratas

Entre sus otros títulos destacados aparecen Glass, Irony, and God, Plainwater, Men in the Off Hours, The Beauty of the Husband: A Fictional Essay in 29 Tangos, Nox, Red Doc> y Float. Su publicación más reciente incluye Wrong Norma, de 2024.

Anne Carson también ha traducido a los grandes autores griegos

La relación de Carson con la literatura clásica no se limita a utilizar sus mitos como inspiración. También ha trabajado como traductora de algunos de los principales autores de la Antigüedad.

Entre sus traducciones se encuentran Electra, de Sófocles, If Not, Winter: Fragments of Sappho, dedicado a los fragmentos conservados de la poeta griega Safo, y An Oresteia, una versión relacionada con las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides.

Su trabajo con estos textos también refleja su concepción de la traducción como una actividad creativa. En lugar de limitarse a trasladar palabras de una lengua a otra, Carson explora las posibilidades del lenguaje y convierte esas versiones en parte de su propia producción literaria.

El Nobel de Literatura llega después de varias décadas de reconocimientos. Carson ha recibido el T. S. Eliot Prize, el Griffin Poetry Prize, el Lannan Literary Award, una beca Guggenheim y la prestigiosa MacArthur Fellowship, entre otros galardones y distinciones.

En 2020 recibió además el Premio Princesa de Asturias de las Letras, que reconoció una trayectoria marcada por la mezcla de diferentes géneros y disciplinas literarias.

La Universidad de Toronto, donde Carson obtuvo sus tres títulos académicos, celebró este jueves la concesión del Nobel y destacó su trayectoria como poeta, ensayista y antigua alumna de la institución.

Con el reconocimiento de la Academia Sueca, Carson lleva al máximo escenario de la literatura mundial una obra construida durante décadas alrededor de una combinación poco habitual: el rigor de los estudios clásicos y la experimentación con las formas literarias contemporáneas.