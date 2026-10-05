Trump crea la 'Fuerza de la Superinteligencia' para impulsar la IA en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo 4 de octubre la creación de la ‘Fuerza de la Superinteligencia’, un comité de coordinación dentro de la Casa Blanca y el Gobierno federal que estará encargado de articular los esfuerzos del país en el desarrollo de inteligencia artificial (IA), trabajar con empresas y otros actores del sector y responder directamente ante el mandatario y su jefa de gabinete, Susie Wiles.

La nueva instancia tendrá entre sus funciones coordinar la relación del Ejecutivo con consumidores, grupos de interés público, proveedores y compañías de inteligencia artificial. De acuerdo con Trump, el propósito es garantizar que Estados Unidos conserve el liderazgo mundial en el desarrollo de la denominada superinteligencia, además de proteger los intereses del país.

“La Fuerza de la Superinteligencia tiene la tarea de coordinar los esfuerzos del Gobierno federal para garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo en superinteligencia -la cual muchos afirman que es superior a la Revolución Industrial y a Internet-, además de proteger los intereses y mejorar la vida de todos los estadounidenses”, afirmó el presidente en su plataforma Truth Social.

¿Quiénes estarán al frente de la nueva Fuerza de la Superinteligencia?

El comité estará dirigido por cuatro funcionarios del Gobierno estadounidense, con responsabilidades en áreas de inteligencia, regulación, tecnología y administración pública:

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-Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional.

-Andrew Ferguson, presidente de la Comisión Federal de Comercio.

-Emil Michael, subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería y director de Tecnología.

-Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal.

La estructura tendrá como función central coordinar las acciones de distintas dependencias federales relacionadas con la inteligencia artificial y mantener la comunicación con los actores privados vinculados al desarrollo de estos sistemas.

El anuncio se produce pocos días después de otra decisión de Trump relacionada con la forma en que su administración se refiere a esta tecnología. El martes anterior, el presidente ordenó a su Gobierno sustituir el término «inteligencia artificial» por «superinteligencia» en las comunicaciones oficiales.

La decisión se conoció en medio de las críticas que enfrenta la industria de la IA en Estados Unidos y de las discusiones sobre el impacto, la seguridad y las condiciones necesarias para continuar ampliando el desarrollo de estos sistemas.

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Trump reunió a los principales líderes de la industria tecnológica

Ese mismo martes, Trump recibió en la Casa Blanca a representantes de algunas de las principales compañías estadounidenses vinculadas con el desarrollo de inteligencia artificial y tecnología. La reunión fue un almuerzo de trabajo en el que se abordaron los avances del sector, la seguridad de los nuevos sistemas y la expansión de los centros de datos necesarios para soportar su desarrollo.

En el encuentro participaron Sundar Pichai, de Google; Elon Musk, de xAI; Dario Amodei, de Anthropic; Mark Zuckerberg, de Meta; Jensen Huang, de Nvidia; y Greg Brockman, de OpenAI.

Al finalizar la reunión, Trump y los representantes de estas seis compañías acordaron un compromiso voluntario orientado a reforzar las medidas de seguridad relacionadas con la inteligencia artificial.

El acuerdo contempla que las empresas implementen controles internos para supervisar las capacidades y el comportamiento de sus modelos, con especial atención a riesgos como los ciberataques. También plantea la realización de evaluaciones de riesgos y revisiones externas.

Con la creación de la ‘Fuerza de la Superinteligencia’, la administración Trump establece una instancia específica para coordinar la política del Gobierno federal frente al desarrollo de esta tecnología y su relación con las empresas que participan en su expansión.

Tomado de El Colombiano.

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