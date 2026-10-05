Flávio Bolsonaro y Lula da Silva disputarán la segunda vuelta presidencial en Brasil

Como era de esperarse, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y el senador conservador Flávio Bolsonaro pasaron a segunda vuelta presidencial, en el marco de unas elecciones generales en Brasil reñidas, pero sin muchas sorpresas.

Fue una jornada electoral rápida, debido a que Brasil cuenta con un sistema de votación electrónico que permitió conocer los primeros resultados parciales apenas unos minutos después del cierre de las urnas.

A las 5:00 p. m. (hora de Brasil) terminaron las votaciones y en aproximadamente media hora ya se observaba que Bolsonaro aventajaba a Lula con cerca del 10 % de las mesas escrutadas. Esto representa una muestra de la eficiencia del sistema electoral brasileño, pues en cuatro horas ya se sabía que ambos candidatos pasarían a segunda vuelta.

A las 9:03 de la noche (hora local), con el 99 % de las mesas escrutadas, el senador obtuvo 55.619.107 votos (47,24 %), mientras que el actual presidente registró 52.810.815 votos (44,91 %).

La diferencia fue mínima, de apenas 2,39 puntos porcentuales, en una jornada en la que se registraron un total de 117.887.168 votos válidos, según cifras del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Más candidatos en la primera vuelta

Cabe recordar que ellos no fueron los únicos candidatos, pues también participaron el escritor Augusto Cury, quien obtuvo 3.419.151 votos (2,90 %); Renan Santos, con 2.658.732 votos (2,26 %); Ronaldo Caído, con 2.589.277 votos (2,20 %).

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En la lista también estuvo Zema, con 324.690 votos (0,28 %); Sâmara 122.285 (0,10 %); Hertz Dias 42.838 (0,04 %); Clariana Barão, con 39.802 votos (0,03 %); Edmilson Costa, 22.480 votos (0,02 %); Veterinario Wilson Grassi, con 16.773 votos (0,01 %); y Rui Costa Pimenta, con 14.953 votos (0,01 %).

El reto para Bolsonaro y Lula da Silva es convencer a los electores de los candidatos mencionados para que se vuelquen hacia sus respectivas candidaturas y les permitan llegar a la Presidencia. Mientras uno busca su cuarto mandato, el otro pretende mantener los ideales de Jair Bolsonaro —su padre—, en el marco del conservadurismo y la derechización de un continente.

No la tendrán tan fácil

Es evidente que para ellos no será fácil, porque Brasil está polarizado y enfrenta importantes retos económicos. Las cifras de 2024 reflejan que en el país hay 48,9 millones de personas en situación de pobreza, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

También se debe poner el foco en las políticas estatales, así como en el fortalecimiento de las inversiones y las empresas, aspectos que deben ser tenidos en cuenta, según lo expresó en conversación con EL COLOMBIANO Rafael Piñeros Ayala, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

“Brasil ha tratado de divulgar lo que podría ser un gobierno de centro-izquierda. Lula ha tratado de mantener políticas de asistencia social, así como políticas que favorezcan la inclusión social, pero eso tiene un fuerte costo sobre los presupuestos: este país está endeudado, crece poco y sufre las consecuencias de una política que pega duro en términos de aranceles o sanciones en el caso de Donald Trump”, dijo Piñeros.

La segunda vuelta presidencial está programada para este 25 de octubre de 2026, con el mismo número de personas habilitadas para votar: 158.765.543 brasileños en el país y 918.876 en el extranjero.

Tomado de El Colombiano.

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