Brasil elige presidente en una jornada marcada por la polarización entre Lula y Bolsonaro

Los brasileños acuden este domingo a las urnas para participar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, una jornada que se desarrolla en medio de una fuerte división política, cuestionamientos económicos y tensiones con Estados Unidos.

La contienda tiene como principales protagonistas al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, quien aspira a conquistar un cuarto mandato no consecutivo, y al senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y representante del sector político de derecha que busca regresar al poder.

La elección también tiene una dimensión internacional. Un eventual triunfo de Flávio Bolsonaro significaría la continuidad en Brasil de una tendencia regional favorable a gobiernos de derecha cercanos al presidente estadounidense Donald Trump. En cambio, una nueva victoria de Lula podría profundizar las diferencias entre Brasil y Washington, especialmente por los desacuerdos que ambos gobiernos han mantenido en asuntos comerciales y de seguridad.

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Una elección que podría definirse en segunda vuelta

Para evitar una segunda ronda, uno de los candidatos debe superar el 50 % de los votos válidos. Si ninguno lo consigue, los dos aspirantes con mayor votación volverán a enfrentarse el próximo 25 de octubre.

El escenario de una segunda vuelta es uno de los más probables debido a la competencia cerrada entre Lula y Flávio Bolsonaro. Los demás aspirantes han tenido dificultades para romper la división que existe entre los dos principales bloques políticos.

Entre quienes intentan abrirse espacio aparecen los exgobernadores Ronaldo Caiado y Romeu Zema, aunque la disputa continúa concentrada principalmente entre los sectores que respaldan al actual mandatario y los seguidores del bolsonarismo.

La polarización también se refleja en el nivel de rechazo que generan los dos principales candidatos. De acuerdo con las mediciones mencionadas durante la campaña, tanto Lula como Bolsonaro cuentan con un amplio sector de electores que se opone a su llegada o permanencia en el poder.

La sombra de Jair Bolsonaro

La situación judicial del expresidente Jair Bolsonaro se convirtió en uno de los asuntos centrales de la campaña.

Flávio Bolsonaro ha anunciado que, si llega a la Presidencia, buscará promover una amnistía para su padre, quien cumple una condena superior a 27 años por su participación en un plan para desconocer el resultado de las elecciones de 2022 y promover un golpe de Estado.

Desde el otro lado, Lula ha planteado la contienda como una disputa entre la defensa de la democracia y lo que denomina negacionismo. El mandatario también ha advertido sobre posibles intentos de interferencia extranjera en el proceso electoral.

Donald Trump también entra en la discusión

Las diferencias entre Brasil y Estados Unidos han añadido otro elemento a una campaña ya marcada por la confrontación.

El proceso judicial contra Jair Bolsonaro provocó críticas de sectores conservadores internacionales, entre ellos Donald Trump, quien cuestionó las actuaciones en contra del exmandatario brasileño.

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La relación entre Washington y Brasilia se tensó todavía más después de que Estados Unidos impusiera aranceles a productos brasileños. Desde el gobierno de Lula, estas medidas han sido interpretadas como una forma de presión sobre las autoridades brasileñas y sobre el proceso judicial que enfrenta Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro, en contraste, ha defendido un acercamiento más estrecho con Estados Unidos e Israel. También respaldó la decisión del gobierno de Trump de considerar terroristas a algunas de las principales organizaciones criminales de Brasil, una medida que Lula rechazó.

La disputa tiene además un componente económico relacionado con los recursos naturales de Brasil. Las reservas de minerales estratégicos del país son de interés para Estados Unidos, que busca disminuir su dependencia de China en sectores considerados fundamentales para su economía y su industria.

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