La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Mundo
9
Mundo
Pedro Sánchez anunció que se adelantarán las elecciones generales en España
Aunque no había una fecha estipulada, se tenía previsto que la elección se efectuara en 2027.
Authored by
cesarmuñoz
Pedro-Sánchez-España.
Colprensa
Colprensa
Lunes, 5 de Octubre de 2026

El Gobierno de España enfrenta uno de sus momentos de mayor fragilidad política desde que Pedro Sánchez llegó al poder en 2018. La pérdida de respaldo parlamentario para sacar adelante medidas relacionadas con la vivienda, sumada a cuestionamientos por varios escándalos que involucran a personas de su entorno, ha aumentado la presión sobre el Ejecutivo.

La situación se agravó en los últimos días por las protestas contra el alto costo de la vivienda. El caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desalojada del apartamento donde vivió durante siete décadas, se convirtió en uno de los símbolos de esta problemática. La propiedad fue adquirida por una empresa de inversión que pretendía aumentarle el alquiler en un 275 %.

Sánchez busca ampliar su respaldo ante un escenario electoral complejo. El mandatario sostuvo que necesita una mayoría parlamentaria más amplia y progresista para avanzar en las reformas pendientes y reducir la desigualdad. Los comicios estaban previstos inicialmente para 2027.

Lea aquí: Flávio Bolsonaro y Lula da Silva disputarán la segunda vuelta presidencial en Brasil

Las encuestas ubican al conservador Partido Popular (PP) por delante del Partido Socialista, aunque sin una mayoría absoluta. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, celebró el anuncio y afirmó que los españoles tendrán finalmente la posibilidad de decidir.

Vox, tercera fuerza política del país, podría convertirse nuevamente en un actor determinante para la formación de un eventual Gobierno.

A la presión política se suman investigaciones y escándalos que afectan a personas cercanas a Sánchez, entre ellas su esposa y antiguos colaboradores del Partido Socialista.

El Gobierno también ha recibido críticas por su manejo de la situación migratoria en Ceuta, donde miles de personas ingresaron desde Marruecos a finales de julio. La crisis ha dejado migrantes en campamentos improvisados y ha elevado las tensiones en esta zona fronteriza entre Europa y África.

Con el adelanto electoral, Sánchez busca recuperar respaldo ciudadano mientras la vivienda se consolida como uno de los principales problemas sociales de España.

Tomado de Vanguardia.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, explicando las directrices del presidente Abelardo de La Espriella para Norte de Santander/Foto: Cortesía
El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, explicando las directrices del presidente Abelardo de La Espriella para Norte de Santander/Foto: Cortesía
Ministro de Vivienda dejó claro: obras en Norte de Santander se harán vía financiación conjunta
Orlando Carvajal
Gobernador William Villamizar.
Gobernador William Villamizar.
Gobernación lleva obras a Ragonvalia para mejorar movilidad, servicios y calidad de vida
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Asesinato Pescadero
Asesinato Pescadero
Habitante de calle fue ejecutado en el barrio Pescadero, sería otra muerte relacionada al microtráfico en Cúcuta
La Opinión