Pedro Sánchez anunció que se adelantarán las elecciones generales en España

El Gobierno de España enfrenta uno de sus momentos de mayor fragilidad política desde que Pedro Sánchez llegó al poder en 2018. La pérdida de respaldo parlamentario para sacar adelante medidas relacionadas con la vivienda, sumada a cuestionamientos por varios escándalos que involucran a personas de su entorno, ha aumentado la presión sobre el Ejecutivo.

La situación se agravó en los últimos días por las protestas contra el alto costo de la vivienda. El caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desalojada del apartamento donde vivió durante siete décadas, se convirtió en uno de los símbolos de esta problemática. La propiedad fue adquirida por una empresa de inversión que pretendía aumentarle el alquiler en un 275 %.

Sánchez busca ampliar su respaldo ante un escenario electoral complejo. El mandatario sostuvo que necesita una mayoría parlamentaria más amplia y progresista para avanzar en las reformas pendientes y reducir la desigualdad. Los comicios estaban previstos inicialmente para 2027.

Lea aquí: Flávio Bolsonaro y Lula da Silva disputarán la segunda vuelta presidencial en Brasil

Las encuestas ubican al conservador Partido Popular (PP) por delante del Partido Socialista, aunque sin una mayoría absoluta. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, celebró el anuncio y afirmó que los españoles tendrán finalmente la posibilidad de decidir.

Vox, tercera fuerza política del país, podría convertirse nuevamente en un actor determinante para la formación de un eventual Gobierno.

A la presión política se suman investigaciones y escándalos que afectan a personas cercanas a Sánchez, entre ellas su esposa y antiguos colaboradores del Partido Socialista.

El Gobierno también ha recibido críticas por su manejo de la situación migratoria en Ceuta, donde miles de personas ingresaron desde Marruecos a finales de julio. La crisis ha dejado migrantes en campamentos improvisados y ha elevado las tensiones en esta zona fronteriza entre Europa y África.

Con el adelanto electoral, Sánchez busca recuperar respaldo ciudadano mientras la vivienda se consolida como uno de los principales problemas sociales de España.

Tomado de Vanguardia.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion