Trump vuelve a reclamar el Nobel de la Paz y arremete contra la ganadora Navi Pillay

Este viernes el mandatario estadounidense, Donald Trump, criticó a través de una publicación en redes sociales la decisión del Comité del Nobel de la Paz, de otorgar el galardón a la jurista sudafricana, Navanethem ‘Navi’ Pillay, así como por no reconocer sus propios logros en la búsqueda de la paz.

Donald Trump quien es conocido abiertamente por querer dicho premio para él, no se ha pronunciado directamente aún sobre la asignación del premio, pero sí republicó un mensaje en su red Truth Social, donde el usuario Schoenlaw señala que el “Comité Nobel ha quedado irremediablemente desacreditado y ha degradado el otrora prestigioso Premio Nobel de la Paz”, al asignárselo a Pillay.

“Pillay manifiesta un odio descarado hacia EE. UU. e Israel. Desde su cargo, ha elogiado a terroristas y ha recompensado a Hamás. Llevó a cabo una ‘investigación’ fraudulenta en la que afirmaba que Israel había cometido genocidio y exigía que se emprendieran acciones judiciales”, continúa el largo post, que tras ser compartido por Trump representa un primer ataque del mandatario al Comité Nobel.

Más críticas a ‘Navi’ Pillay

En su mensaje el usuario agregó que Pillay, que ha ejercido como jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y de la Corte Penal Internacional (CPI), y fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “jamás ha hecho nada por fomentar la paz; más bien, todo lo contrario”.

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En su lugar, la publicación resalta las reivindicaciones repetidas del miércoles por el propio Trump, quien insiste en que se merece el premio porque ha resuelto ocho guerras y trabaja por poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Según el mandatario, en el Comité del Nobel de la Paz “tienen fama de no otorgárselo a gente como yo”, advirtió el mandatario, quien libra una guerra contra Irán desde hace más de siete meses y ha elogiado en varias ocasiones a la ganadora anterior, la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien le entregó su medalla del galardón.

‘Navi’ Pillay resaltó su premio

La jurista sudafricana y ahora Nobel de Paz, Navanethem ‘Navi’ Pillay, que hasta hace poco presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, la cual determinó que Israel había cometido un genocidio en Gaza, fue galardonada “por su labor en favor de la paz y el derecho internacional”.

La jurista dedicó el premio a todos los supervivientes de crímenes de guerra y a los defensores de la justicia internacional y bromeó con entregarle también el galardón físico a Donald Trump.

“Muchas gracias, si aplauden un poco más, puede que comparta este premio con Trump”, dijo al llegar este viernes a una rueda de prensa en Alemania, según un vídeo difundido en las redes sociales por la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnés Callamard.