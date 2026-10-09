La mejor oportunidad en mucho tiempo: Marco Rubio respalda el diálogo para transición política en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este viernes que la delegación opositora encabezada por Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, cuenta con el “respaldo total de los niveles más altos del gobierno de EE. UU.” para las conversaciones de transición política con el régimen que dirige actualmente Delcy Rodríguez.

Rubio hizo las declaraciones junto a Figuera en la Sala de Tratados del Departamento de Estado, durante una breve sesión de fotos y declaraciones a la prensa, donde alternó entre inglés y español y señaló que las conversaciones, respaldadas por Washington, continuarán el 14 de octubre.

Añadió que “sin duda alguna, esto debe culminar en elecciones libres y democráticas” y que Venezuela necesita recuperar la democracia “lo antes posible”. Dijo que esta es la “mejor oportunidad que ha tenido Venezuela en mucho tiempo para restablecer la democracia”.

Añadió el jefe de la diplomacia de la Casa Blanca que estas conversaciones no solo deben llevar a unas elecciones libres, sino a la consolidación de instituciones capaces de sostener la democracia.

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El encuentro se produce en el marco de un proceso de diálogo impulsado por Estados Unidos y puesto en marcha en agosto. Las primeras rondas se celebraron en Caracas, y una tercera tanda está prevista para este mes.

Figuera encabeza la representación de la Asamblea de 2015, reconocida por Washington como interlocutor institucional de la oposición. Del lado oficialista, las conversaciones han involucrado a autoridades del gobierno interino de Rodríguez, entre ellas su hermano Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento controlado por el chavismo.

Rubio, quien también funge como consejero de Seguridad Nacional, ha gestionado personalmente el expediente venezolano. La aparición conjunta de este viernes, en un formato en el que rara vez responde preguntas de la prensa, fue interpretada por observadores como un mensaje deliberado de apoyo a la mesa negociadora que lidera Figuera de cara a la próxima ronda.