Juez de Nueva York niega libertad provisional a Cilia Flores

El tribunal federal de Nueva York rechazó formalmente la solicitud de libertad provisional presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, quien permanece detenida desde el 3 de enero en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Flores, de 69 años, enfrenta cargos por narcotráfico y otros delitos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Su defensa pidió el traslado a arresto domiciliario alegando un deterioro de su salud cardíaca, que incluiría episodios de taquicardia, opresión torácica y pérdida significativa de peso. Propone residir en una vivienda privada bajo vigilancia armada las 24 horas, monitoreo GPS y restricciones de comunicación.

Lea: Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026: la escritora que renovó las formas literarias

La Fiscalía argumentó que la acusada representa un “riesgo extremo de fuga” y un “peligro para la comunidad”, debido a la gravedad de los cargos —que contemplan penas mínimas elevadas— y a sus conexiones internacionales. Sostiene, además, que recibe atención médica adecuada en prisión.

Este jueves 8 de octubre, el juez Alvin Hellerstein celebró la audiencia en la que negó la medida cautelar. El magistrado consideró que, aunque la acusada reporta problemas de salud, no son argumentos suficientes para dejarla bajo libertad condicional, según trascendió a la prensa estaodunidense este jueves.

El juez indicó que las garantías de que no huiría deben tomarse “con muchos granos de sal” porque no es ciudadana estadounidense, citó las acusaciones de narcoterrorismo e importación de grandes cantidades de cocaína, y señaló que el historial y el peligro para la comunidad —incluido lo alegado en la acusación sobre tortura y corrupción— pesan a favor de la detención, según indicó la periodista Maibort Petit, quien cubrió la audiencia de este 8 de octubre.

Se espera una nueva audiencia el 17 de noviembre para insistir en la petición de la defensa.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion