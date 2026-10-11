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Trump contempla una intervención de EE. UU. junto a Arabia Saudí contra los hutíes
En cuanto al conflicto en general con Irán, Trump ha asegurado que "podemos terminarlo muy rápidamente". "No saben lo buenos que hemos sido con ellos", ha indicado.
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DONALD TRUMP
Colprensa
Colprensa
Domingo, 11 de Octubre de 2026

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este sábado qu está sopesando la posibilidad de lanzar ataques contra los hutíes yemeníes en respuesta a los últimos ataques contra territorio saudí.

"Puede ser. Vamos a estudiarlo", ha respondido desde la base de Andrews al ser interrogado por si se sumaría a los ataques saudíes contra los hutíes. "Acabo de enterarme del último ataque. Vamos a tomar una decisión. Nos movemos muy rápido", ha apuntado.

También ha sido interrogado por la posibilidad de nuevos ataques contra Irán y sobre si los aplazará hasta después de las elecciones de medio mandato de noviembre. "Vamos a estudiarlo", ha respondido.

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En cuanto al conflicto en general con Irán ha asegurado que "podemos terminarlo muy rápidamente". "No saben lo buenos que hemos sido con ellos", ha indicado.

Más tarde, ya durante un acto de campaña en Tennessee, Trump ha declarado además que los iraníes "están locos". "Los iraníes dicen 'vamos a matar a todos', 'a todos'. También dicen 'Alabado sea Alá, alabado sea Alá'. Yo digo 'Chico, estás locos'", ha afirmado. "Son un país de lunáticos. Lo saben. Se lo digo siempre. Les digo 'estáis compleamente locos'", ha añadido.

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