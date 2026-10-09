Cancillería activa canales de emergencia por terremoto en Panamá

El Ministerio de Relaciones Exteriores activó canales de atención de emergencia ante el terremoto ocurrido este viernes en Panamá, cuya magnitud fue de 8.0.



Esto con la finalidad de brindar asistencia a los colombianos que se encuentran en el vecino país, quienes podrían necesitar ayuda diplomática ante este desastre.



Entre estos está el número de WhatsApp para emergencias: +507 62013244. Así como el correo electrónico cpanama@cancilleria.gov.co.



Además, las autoridades recomendaron seguir las indicaciones de las autoridades locales y consultar permanentemente los canales oficiales de información.



El Ministerio informó que hasta el momento y de manera preliminar no se han reportado colombianos afectados por la emergencia reportada este viernes.



"El Gobierno de Colombia mantiene el seguimiento de la situación, reitera sus sentimientos de amistad y solidaridad con Panamá y su disposición a apoyar la respuesta a la emergencia, en el marco de las necesidades que se identifiquen y de las capacidades institucionales disponibles", señaló Cancillería.

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Poco antes, el presidente, Abelardo de la Espriella, envió un mensaje de solidaridad y afecto al que llamó "hermano pueblo de Panamá” y a su Gobierno ante los difíciles momentos que atraviesan a causa del fuerte sismo.



“Colombia acompaña a la nación panameña en esta adversidad. Nos unen la historia, la hermandad y unos lazos de amistad que se fortalecen especialmente en los momentos difíciles”, señaló.



Tras el fuerte terremoto, el mandatario aseguró que "Panamá no está sola" y ofreció "el respaldo de Colombia y con toda nuestra disposición para brindar la asistencia que sea necesaria”.



Pese al fuerte movimiento que se sintió en varios departamentos de Colombia, la Dirección Marítima de Colombia (DIMAR) señaló que no hay amenaza de tsunami en el litoral Pacífico Colombiano.

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