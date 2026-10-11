¿Qué le pasa al papa León XIV? Anunció que será operado

El papa León XIV anunció que deberá someterse a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo en uno de sus pulmones, detectado recientemente durante una serie de controles médicos. El procedimiento se realizará en los próximos días, según informó el propio pontífice este domingo.

La noticia fue comunicada por el líder de la Iglesia católica desde la ventana del Palacio Apostólico, en el Vaticano, después de concluir el rezo del Ángelus ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

Durante su intervención, el papa explicó que el hallazgo corresponde a una lesión identificada en una etapa temprana y en una zona delimitada del pulmón.

Lea aquí: Trump contempla una intervención de EE. UU. junto a Arabia Saudí contra los hutíes

“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy inicial y está bien localizado”, declaró.

Tras conocer los resultados de los exámenes, los especialistas recomendaron realizar una operación para retirar el nódulo. León XIV aseguró que tomó la decisión de seguir las indicaciones del equipo médico.

“Consideran oportuno intervenir”, señaló al referirse a la recomendación de los profesionales de la salud. También confirmó que ha decidido “operarse para extirpar” el nódulo “en los próximos días”.

Al finalizar su mensaje, el pontífice agradeció las muestras de apoyo de los asistentes y pidió que lo acompañen espiritualmente durante este proceso.

¿Cuándo operarán al papa León XIV y cuánto durará su hospitalización?

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, entregó detalles adicionales sobre el procedimiento y precisó que la intervención está programada para los primeros días de la próxima semana.

Lea también: Joven murió tras entrar al recinto de un tigre en un zoológico de Inglaterra

“En respuesta a las preguntas de los periodistas, puedo precisar que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo previsto de hospitalización postoperatoria es de aproximadamente una semana”, indicó Bruni.

La operación se llevará a cabo en el hospital Agostino Gemelli, en Roma, centro médico que dispone de un apartamento privado destinado a los pontífices desde la década de 1980, durante el papado de Juan Pablo II.

Por ahora, la información oficial señala que León XIV deberá permanecer hospitalizado alrededor de siete días después de la cirugía. No se han proporcionado más detalles sobre el procedimiento.