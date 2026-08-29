Abelardo de la Espriella designó al obispo de Ocaña ante el Consejo Superior de la UFPS

El obispo de la Diócesis de Ocaña, monseñor Orlando Olave fue asignado mediante el Decreto 1315 del 25 de agosto del 2026 por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, como su representante ante el Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS).

“Esta designación representa una importante oportunidad para fortalecer la participación y representación de la comunidad universitaria, aportando al diálogo sobre el desarrollo institucional, la formación académica y las necesidades de los estudiantes”, aseguró el alto prelado de la iglesia católica.



Monseñor Olave tomó la casa episcopal desde agosto del año 2024 y desde entonces se ha caracterizado por los programas sociales para la convivencia pacífica y la reconciliación de los pueblos.

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También ha jugado un papel fundamental en la Comisión diocesana de Paz como mediador en medio del conflicto armado que se registra desde hace 19 meses en la zona del Catatumbo.