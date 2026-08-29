Abelardo de la Espriella designó al obispo de Ocaña ante el Consejo Superior de la UFPS

Sembradores de paz
El presbiterio en pleno también destacó esa asignación de monseñor Olave.
“Es una designación importante para nosotros como iglesia para acompañar esos procesos pedagógicos que siempre resultan importantes para la región. La educación pública es un pilar fundamental para orientar a los jóvenes en la formación integral de valores éticos y morales para reconstruir el tejido social”, expresó el obispo.
Además, confesó una inmensa alegría pensando en el compromiso de poder aportar al bien común. Indicó que la iglesia católica genera muchas esperanzas porque tiene un trabajo social y aseguró que por lo mismo va a estar de la mano con las comunidades.
Asimismo, señaló que estará promoviendo programas encaminados a descubrir el potencial de los jóvenes para el aporte en el desarrollo y progreso de la región.
“Es la oportunidad de construir un futuro mediante la reconciliación de los pueblos donde los jóvenes tendrán un papel protagónico a través de la educación superior, con un ejercicio basado en el diálogo y la responsabilidad. Pero también en el compromiso con la institución”, concluyó.
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