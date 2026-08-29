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Abelardo de la Espriella designó al obispo de Ocaña ante el Consejo Superior de la UFPS
El obispo de Ocaña asumirá esta nueva misión con énfasis en la educación y el fortalecimiento de los procesos sociales en la región.
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jsarabia
El obispo de Ocaña designado como miembro del Consejo Superior de la Universidad.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Sábado, 29 de Agosto de 2026

El obispo de la Diócesis de Ocaña, monseñor Orlando Olave fue asignado mediante el Decreto 1315 del 25 de agosto del 2026 por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, como su representante ante el Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS).

“Esta designación representa una importante oportunidad para fortalecer la participación y representación de la comunidad universitaria, aportando al diálogo sobre el desarrollo institucional, la formación académica y las necesidades de los estudiantes”, aseguró el alto prelado de la iglesia católica.
 
Monseñor Olave tomó la casa episcopal desde agosto del año 2024 y desde entonces se ha caracterizado por los programas sociales para la convivencia pacífica y la reconciliación de los pueblos.

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También ha jugado un papel fundamental en la Comisión diocesana de Paz como mediador en medio del conflicto armado que se registra desde hace 19 meses en la zona del Catatumbo. 

El obispo de Ocaña designado como miembro del Consejo Superior de la Universidad.
 
Misión pastoral

La nueva misión pastoral está enfocada en la educación superior de esa convulsionada región del país. Como integrante del Consejo Superior Universitario, monseñor Olave tendrá participación en los espacios de diálogo relacionados con el desarrollo institucional, la formación académica y las necesidades de los estudiantes.

Su presencia en este órgano busca contribuir al intercambio de ideas y a la construcción de iniciativas que favorezcan el bienestar de la comunidad educativa y el fortalecimiento de la Universidad Francisco de Paula Santander con sede en Ocaña.

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“Desde la Diócesis de Ocaña felicitamos a nuestro obispo por esta nueva responsabilidad y encomendamos su servicio para que, con sabiduría y compromiso, contribuya al bienestar y desarrollo de la comunidad educativa”, indicaron los sacerdotes en esta zona del territorio colombiano quienes llevan la voz de aliento a las comunidades en condiciones de vulnerabilidad.
 

 
Sembradores de paz

El presbiterio en pleno también destacó esa asignación de monseñor Olave.

“Es una designación importante para nosotros como iglesia para acompañar esos procesos pedagógicos que siempre resultan importantes para la región. La educación pública es un pilar fundamental para orientar a los jóvenes en la formación integral de valores éticos y morales para reconstruir el tejido social”, expresó el obispo.

Además, confesó una inmensa alegría pensando en el compromiso de poder aportar al bien común. Indicó que la iglesia católica genera muchas esperanzas porque tiene un trabajo social y aseguró que por lo mismo va a estar de la mano con las comunidades.

Asimismo, señaló que estará promoviendo programas encaminados a descubrir el potencial de los jóvenes para el aporte en el desarrollo y progreso de la región. 

“Es la oportunidad de construir un futuro mediante la reconciliación de los pueblos donde los jóvenes tendrán un papel protagónico a través de la educación superior, con un ejercicio basado en el diálogo y la responsabilidad. Pero también en el compromiso con la institución”, concluyó.

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