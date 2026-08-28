¿Dónde pagan mejor en América Latina? Estas son las ciudades con los salarios más altos

México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia concentran las ciudades latinoamericanas con los mayores salarios netos después de impuestos, según el informe Mapping the World’s Prices 2026, elaborado por Deutsche Bank.

El estudio compara los ingresos mensuales netos, expresados en dólares, de 69 ciudades del mundo. En el ranking global, Ciudad de México ocupa el puesto 57, seguida de São Paulo (58), Buenos Aires (59), Santiago de Chile (61), Bogotá (63) y Río de Janeiro (65).

Bogotá en el puesto quinto

Bogotá ocupa el quinto lugar entre las ciudades de América Latina con mayor salario neto promedio, según la medición de Deutsche Bank.

El ranking regional está encabezado por Ciudad de México, seguida por São Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá y Río de Janeiro.

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Los salarios mensuales netos promedio son:

Ciudad de México: US$1.059

São Paulo: US$853

Buenos Aires: US$842

Santiago: US$798

Bogotá: US$718

Río de Janeiro: US$594

Con un promedio de US$718 mensuales, Bogotá supera a Río de Janeiro, pero se mantiene por debajo de las otras cuatro ciudades latinoamericanas incluidas en la medición.

Aunque estas ciudades lideran la clasificación regional, sus salarios netos promedio están lejos de los registrados en las urbes con mayores ingresos del mundo.

América Latina mantiene una amplia brecha salarial frente al mundo

El informe muestra que Sudamérica tiene el rango salarial promedio más bajo y estrecho entre las regiones analizadas, con ingresos que van desde US$594 hasta US$853 mensuales.

En Europa, en cambio, los salarios netos promedio se encuentran entre US$1.300 y US$8.400, mientras que Norteamérica registra un rango de US$1.100 a US$7.600.

En Oceanía, los ingresos van de US$2.800 a US$4.400, mientras que Medio Oriente presenta un rango de US$1.200 a US$4.400.

Asia registra salarios de entre US$426 y US$4.000, mientras que África se mueve entre US$220 y US$1.700.

Esto explica por qué una ciudad puede estar entre las mejor remuneradas de América Latina y, al mismo tiempo, ocupar una posición baja en la clasificación mundial.

Zúrich encabeza el ranking mundial de salarios

La diferencia se hace todavía más evidente al revisar las primeras posiciones de la clasificación global.

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Zúrich, Suiza, encabeza el ranking con un salario neto promedio de US$8.363 mensuales. Le siguen San Francisco, Estados Unidos, con US$7.601, y Ginebra, Suiza, con US$7.444.

Estados Unidos consigue ubicar cinco ciudades entre las diez primeras del listado.

En contraste, ninguna de las ciudades latinoamericanas analizadas alcanza los US$1.100 mensuales de salario neto promedio.

Buenos Aires, Santiago y Río registraron caídas en sus salarios

La evolución de los ingresos medidos en dólares fue negativa en varias de las principales ciudades latinoamericanas.

Durante el período analizado, los salarios retrocedieron 5% en Buenos Aires, 5,4% en Santiago de Chile y 12,6% en Río de Janeiro.

Estas variaciones deben analizarse teniendo en cuenta el comportamiento de las monedas locales frente al dólar. Al estar los ingresos expresados en dólares, las fluctuaciones cambiarias pueden modificar significativamente los resultados del ranking, incluso cuando el salario en moneda local no haya caído en la misma proporción.

Productividad explica parte de las diferencias salariales

Las brechas entre los ingresos de las ciudades no pueden explicarse únicamente por si una economía es considerada rica o pobre.

Clara Inés Pardo, académica y doctora en Economía de la Universidad del Rosario, explicó a Bloomberg Línea que las diferencias salariales reflejan factores como la productividad, la estructura económica, la formalidad laboral, la inversión y la capacidad de las empresas para generar empleos de mayor valor agregado.

Según la profesora de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad del Rosario, uno de los factores de mayor peso en las diferencias salariales es la productividad.

Los salarios sostenibles dependen, en buena medida, del valor que puede generar un trabajador. Una mayor productividad permite a las empresas tener mayor capacidad para sostener empleos con remuneraciones más altas.

Pardo señaló que entre 1991 y 2024 la productividad laboral latinoamericana creció apenas 0,9% anual, frente al 1,2% registrado en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

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