Niños del área urbana de Pamplona se quedaron sin el transporte escolar

Las 15 rutas urbanas de transporte escolar llegaron a su fin en el municipio de Pamplona por falta de recursos suficientes para continuar prestando este servicio. La administración municipal informó que el aumento del 25 % del salario mínimo, así como el incremento del precio del ACPM y de las pólizas, provocaron que los recursos destinados a principios de año se agotaran.

Juan Pablo Zapata, secretario de Gobierno de Pamplona, detalló que, aunque para 2026 se habían destinado $3.100 millones para las rutas de transporte escolar urbanas y rurales, estos factores obligaron a limitar el servicio únicamente a los alumnos que estudian en las veredas del municipio.

“Este servicio quedó suspendido para el área urbana desde el día de ayer. Sin embargo, el miércoles tuvimos una reunión con profesores, representantes estudiantiles y rectores, con quienes llegamos al acuerdo de que estos recursos se destinen más bien al mejoramiento de las infraestructuras educativas”, precisó el funcionario.

El jefe de la dependencia también explicó que esta medida no tendría un mayor impacto en la comunidad estudiantil, debido a que más del 80 % de los alumnos del municipio viven en sectores periféricos y no utilizan el transporte escolar.

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En este sentido, aseguró que para el próximo año está proyectado dejar de prestar el servicio de transporte escolar urbano y priorizar estos recursos para el mejoramiento de algunas instituciones educativas que tienen más de 100 años de antigüedad.

"El transporte para la zona rural se continuará garantizando, teniendo en cuenta las condiciones de los niños y las distancias que deben atravesar. También se está pensando en reorganizar la educación del municipio para que los alumnos puedan estudiar cerca de sus hogares y barrios. Esto lo lograríamos con la optimización y ampliación de las infraestructuras”, agregó.

De igual manera, el secretario comunicó que se está evaluando la posibilidad de “estirar algún recurso” para garantizar, durante lo que queda del año, el transporte escolar a los niños de primaria del área urbana. Según informó la Alcaldía de Pamplona, para ello se necesitarían alrededor de $320 millones, pero esta posibilidad aún está siendo estudiada por el equipo económico de la administración.



Las voces de la comunidad

Frente a esta decisión, algunos habitantes de Pamplona manifestaron su desacuerdo, debido a que este es un servicio que ha beneficiado a los estudiantes de colegios públicos durante los últimos 10 años. Por esta razón, señalaron que están a la espera de que se pueda llegar a un acuerdo entre las partes involucradas.

Otros ciudadanos, en cambio, manifestaron que la suspensión no perjudicaría significativamente a la comunidad estudiantil, debido a que las distancias dentro de Pamplona no son extensas.

Finalmente, algunos residentes consideraron que este servicio solo beneficiaba a un grupo reducido de alumnos y que los recursos destinados para su operación eran elevados. No obstante, recalcaron que se debería mantener la ruta del Jardín Nacional.

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