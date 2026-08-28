¿Intento de robo o sicariato? Las hipótesis del ataque armado contra Brandon en Cúcuta

Por un momento, el caos se apoderó de las calles en los límites entre los barrios Carora y Loma de Bolívar. Algunos se quedaban en los andenes tratando de comprender lo sucedido; otros corrían a lo largo del Canal Bogotá, avisando que algo había ocurrido.

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Un par de disparos sonaron en este sector de la ciudad, sobre las 11:15 de la mañana de este jueves, 27 de agosto. El revuelo, en medio del desconcierto de la comunidad, provenía de la avenida 11, entre calles 5 y 6, donde se registró un ataque armado.

El resultado fue un hombre, identificado como Brandon Luis Sequeda, tendido en la calle, ensangrentado y con dos heridas por arma de fuego.

“¡Le dispararon al gordo!”, gritaron los primeros vecinos que salieron a la calle para tratar de ver qué había sucedido.

Brandon se sostenía las piernas, de donde emanaban charcos de sangre, mientras el responsable del ataque, un motociclista, escapaba con rumbo desconocido. En medio de los nervios y el temor, sus allegados salieron de la casa y, en una moto, lo llevaron de urgencia a la Unidad Básica Loma de Bolívar, ubicada a pocas calles del lugar del ataque.

Algunos fueron tras él y se reunieron en las afueras del centro asistencial, mientras otros permanecieron en el lugar de los hechos.

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“Le acaban de disparar al gordo. Por robarlo, le pegaron dos tiros en las piernas”, dijo una vecina, con las manos temblorosas, mientras les contaba a los demás lo sucedido.

Cerca de 20 minutos después, finalmente llegó una patrulla de la Policía, seguida por varias más. Los uniformados señalizaron los casquillos que quedaron en mitad de la calle y acordonaron la escena para evitar que fuera alterada.

De forma simultánea, desde la Unidad Básica remitieron a Brandon a un centro médico de mayor nivel, donde continúa recibiendo atención especializada.

Entre tanto, las autoridades iniciaron la investigación, en medio de la cual surgió una segunda hipótesis, además de la del atraco.

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Lo cierto, por el momento, es que Brandon se encontraba afuera de su casa cuando llegó un sujeto en una motocicleta, con quien interactuó durante unos breves segundos.

Una de las hipótesis apunta a que el motociclista lo habría intimidado con un arma de fuego para despojarlo de sus pertenencias y, posteriormente, le habría disparado.

Sin embargo, otros testigos aseguraron que el motociclista le preguntó por un repuesto para la moto, pues esta estaría averiada. En medio de la conversación, de manera repentina, el hombre habría desenfundado un arma de fuego y atentado contra Brandon.

Las autoridades avanzan en la investigación para establecer qué ocurrió realmente y determinar si se trató de un intento de robo o de un ataque directo.

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