El 47% de las tiendas de barrio reporta caída en sus ganancias en 2026

Las tiendas de barrio continúan siendo uno de los principales puntos de contacto entre el comercio y los hogares colombianos.

Sin embargo, en 2026 el canal tradicional enfrenta un entorno cada vez más exigente, marcado por una menor capacidad de compra de los consumidores, presión sobre los márgenes y mayores costos para operar.

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De acuerdo con el más reciente estudio de Fenaltiendas, el 50,45% de los tenderos afirma que sus clientes cuentan con menos recursos disponibles frente al cierre de 2025.

A esto se suma que el 47,27% de los negocios reporta una disminución en sus márgenes y el 39,55% enfrenta mayores restricciones por parte de sus proveedores, como exigencias de pago de contado, reducción de plazos y costos financieros adicionales.

Este escenario también está transformando los hábitos de consumo. El 45% de los tenderos señala que los compradores buscan con mayor frecuencia marcas económicas y productos sustitutos, una dinámica que obliga a estos negocios a conocer mejor qué se vende, qué productos tienen mayor rotación y cómo administrar sus inventarios para evitar pérdidas.

En este contexto, la tecnología puede convertirse en una herramienta práctica para fortalecer la gestión diaria de las tiendas de barrio. Más que digitalizar por digitalizar, contar con información organizada sobre ventas, productos, inventarios y movimientos de caja permite a los tenderos tomar decisiones con mayor rapidez y responder a los cambios en el comportamiento de sus clientes.

“Hoy el reto del tendero no es únicamente vender más, sino entender mejor su negocio. Tener claridad sobre qué productos se están moviendo, cuáles están generando mayor rentabilidad y cómo se comportan las ventas permite tomar decisiones más informadas en un momento en el que cada peso cuenta”, afirmó el CEO y cofundador de Alegra, Jorge Soto.

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La tecnología llega al mostrador

Alegra, líder en soluciones de inteligencia artificial para la gestión financiera de Pymes en Latinoamérica, cuenta con más de 1.5 millones de usuarios registrados en 2026. Su sistema POS permite utilizar dispositivos como computador, tablet o celular para registrar ventas, consultar reportes, controlar inventarios y realizar cierres de caja.

Para los tenderos, este tipo de herramientas puede ser especialmente relevante en un contexto de mayor presión sobre la rentabilidad. Contar con reportes automáticos permite identificar productos con mayor movimiento, anticipar faltantes de inventario y tener una visión más clara del comportamiento del negocio.

“Las herramientas digitales tienen que adaptarse a la realidad del pequeño comerciante. El objetivo es que la tecnología le quite tiempo a las tareas operativas y le entregue información útil para que pueda concentrarse en vender, atender a sus clientes y hacer crecer su negocio”, agregó Soto.

Para llevar estas soluciones a la práctica diaria, conviene enfocar la operación en decisiones clave. En primer lugar, revisar periódicamente la rotación permite identificar qué productos conviene mantener y cuáles mueven menos capital.

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Esto se complementa con un control riguroso del inventario para evitar faltantes o compras innecesarias, y con el registro de todas las ventas diarias para tomar decisiones basadas en datos reales y no en intuiciones.

Asimismo, es indispensable evaluar la rentabilidad de cada producto, entendiendo que vender más no siempre equivale a ganar más. Finalmente, la forma de articular estas acciones de manera ágil es apoyarse en herramientas digitales sencillas como los sistemas POS, que automatizan tareas manuales y liberan tiempo para atender al cliente y hacer crecer el negocio.

En el marco del Día Nacional del Tendero, este tipo de herramientas estratégicas abren la conversación sobre la necesidad de fortalecer las capacidades de los pequeños comercios ante las transformaciones del mercado.

La celebración organizada por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) no solo reúne a miles de tenderos en todo el país, sino que reconoce su papel fundamental en la distribución y en la economía de los barrios, destacando que apoyar su competitividad es clave para garantizar su sostenibilidad financiera a largo plazo.

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