¡Alivio para el bolsillo! Gasolina y ACPM no subirán de precio en septiembre

Los precios de referencia de la gasolina corriente y el ACPM se mantendrán sin aumentos durante septiembre de 2026, anunció este sábado 29 de agosto el Gobierno Nacional, en una medida que busca aliviar los costos de los hogares colombianos y apoyar a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La decisión fue adoptada de manera conjunta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía, que señalaron que la estabilidad en los precios de los combustibles también contribuirá a evitar un incremento en los costos de transporte de alimentos, medicamentos y otros bienes de primera necesidad.

Gasolina y ACPM no subirán de precio en septiembre: así lo anunció el Gobierno

Según el Gobierno, mantener estables los precios de referencia permitirá reducir presiones económicas sobre los hogares y facilitar la movilización de equipos de socorro y ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas por el terremoto.

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La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, señaló que la medida busca evitar que los costos asociados al transporte de alimentos, medicinas y ayudas recaigan sobre las personas que resultaron afectadas por la emergencia.

Las autoridades también anunciaron que realizarán seguimiento al cumplimiento de los precios establecidos en las estaciones de servicio del país.

¿Cuánto ahorrará la Nación con la medida?

De acuerdo con el comunicado oficial, mantener sin cambios los precios de referencia representará un ahorro estimado de $152.600 millones para la Nación al cierre de 2026, siempre que se mantengan las condiciones previstas en relación con los precios de los biocombustibles y la tasa representativa del mercado (TRM).

El Gobierno explicó que los precios de referencia corresponden a los valores base establecidos a nivel nacional para calcular el precio final de los combustibles.

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Por esta razón, el valor que pagan los consumidores puede variar entre estaciones de servicio, debido a factores como los costos de distribución y los impuestos aplicables en cada municipio.

La medida regirá durante todo septiembre

La decisión comenzó a aplicarse este 29 de agosto y estará vigente durante septiembre de 2026 para la gasolina corriente y el ACPM.

El Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda solicitaron a la Superintendencia de Industria y Comercio y a las autoridades territoriales intensificar las labores de inspección y vigilancia en las estaciones de servicio.

El propósito es verificar que los precios de referencia establecidos por el Gobierno sean respetados durante el periodo de aplicación de la medida.

Tomado de El Universal.

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