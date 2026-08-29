Con 37% del total de ventas, la tienda de barrio sigue como el canal más grande de consumo en Colombia

A pesar de los desafíos económicos de los últimos años y un ecosistema de canales altamente competitivo, entre hard discounters, supermercados, e-commerce y redes sociales, la tienda de barrio sigue siendo el más grande del país.

En el marco del Día Nacional del Tendero, que se celebra cada 26 de agosto en Colombia, NielsenIQ (NIQ), empresa líder en inteligencia de consumidor, llevó a cabo un estudio, el cual reveló que este es el canal más grande de consumo masivo, con 37% del total de las ventas de productos.

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Según el análisis, la tienda de barrio es un lugar al que va a comprar el 92% de los colombianos y su promedio mensual de ventas ha aumentado 13,8% en los últimos 4 años. El estudio también destacó que estos micronegocios son el canal prioritario para las marcas que quieren mejorar sus resultados generales.

“El canal tiendas es casi un espejo del mercado total: una marca gana participación en tiendas de barrio, tiene muchas probabilidades de mejorar sus resultados generales y Colombia es el líder de esta medición en Latinoamérica”, explicó el director para Latinoamérica de Sales & TradeHub en NIQ, Rodolfo Aguilar Landín.

Añadió que, en este ranking, siguen Brasil, Perú, Bolivia, México, Argentina y Chile, Venezuela y algunos países de Centroamérica. En estos casos, los resultados en tiendas de barrio no son influyentes sobre los resultados del mercado total del país.

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La tienda colombiana se destaca a nivel regional

Las 453.750 tiendas que existen en Colombia representan el 13,1% del total de este tipo de comercios en América Latina (3.458.544), ocupando el tercer lugar en participación en la región después de Brasil (32,4%) y México (24,9%).

Y aunque la tienda tiene una enorme cobertura y relevancia en ventas, normalmente ofrece un surtido mucho más limitado que los supermercados. Para el caso de Colombia, en los supermercados, los consumidores pueden encontrar un surtido de aproximadamente 2.000 artículos, mientras que en una tienda, pueden encontrar alrededor de 350 artículos.

Uno de los hallazgos más interesantes del estudio de NIQ es que Colombia tiene menos surtido promedio en supermercados que la mayoría de los países de América Latina; de hecho, ocupa el antepenúltimo lugar solo superando a Perú y Venezuela, con aproximadamente 900 y 1300 artículos, respectivamente.

¿Qué se vende?

De acuerdo con la investigación, las ventas en las tiendas están concentradas en categorías de la canasta básica. Actualmente, el 63,5% de dinero que se mueve por ventas en tiendas corresponde a las industrias de bebidas.

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En el caso de los alimentos, este porcentaje es del 24,5% y ha crecido 3,4 puntos porcentuales desde 2020, quitándole espacio a la categoría de higiene y cuidado del hogar y personal.

De todas las categorías que vende el tendero, solo 5 concentran el 50% de sus ventas totales: cervezas, gaseosas, leche, pasabocas y cigarrillos.

Por su parte, la industria de productos de higiene y cuidado del hogar y personal representan el 7,1% de las ventas de la tienda, siendo el detergente para ropa, el papel higiénico, los productos de protección femenina, las cuchillas de afeitar y la crema dental las categorías más vendidas.

El 76% de las ventas se hacen en ítems con desembolsos menores a $6.000, mientras que en 2024 esta cifra techo era de $4.000, crecimiento impulsado por clientes ya fidelizados que están gastando más por transacción. Por su parte, el ticket promedio es de$9.260 y e l gasto promedio por hogar durante un trimestre es de $276.993.

Resistente ante los hard discounter

La tienda es el canal menos afectado por los hard discounters, con un índice de interacción vía shifting del 73%.

Esto significa que ese porcentaje de clientes de la tienda también compran (en algún grado) en comercios de grandes descuentos, pero, aun así, la tienda los retiene mejor, ya que este es el porcentaje más bajo entre todos los demás canales comparados en el estudio (supermercados, canal moderno…).

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“La tienda tradicional ofrece cercanía, compra pequeña, el popular "fiado" y horarios flexibles, atributos que los discounters no reemplazan fácilmente. Los discounters compiten más directamente con supermercados (compra de mayor volumen, mensual o quincenal, en carro), por eso, esos canales suelen mostrar mayor "fuga" de compradores hacia el descuento duro.”, afirma Rodolfo Aguilar Landín.

Para el 30% de los tenderos, lo más importante es que el producto se venda rápido y bien, es decir, que haya rotación, que no se quede "parado" en el estante sin recuperar la inversión y ocupando espacio.

Por su parte, el 28% valora que el fabricante le ofrezca incentivos adicionales (producto gratis, descuentos por volumen, etc.), lo cual mejora su margen o le permite comprar más con el mismo dinero.

Sorprendentemente, con un 23%, el precio bajo es el factor de menor peso entre los tres. Esto es un hallazgo interesante: el tendero valora más que el producto se venda y que le den incentivos

“Desde NielsenIQ acompañamos el crecimiento de las tiendas con herramientas que miden y analizan su comportamiento como NIQ Sales & TradeHub, respaldada por el historial de éxito de su fundadora, Mtrix, la empresa brasileña que adquirimos en agosto de 2025”, añadió el ejecutivo.

Esta solución permite un monitoreo con mayor precisión, velocidad y profundidad de datos y entrega un panorama completo y unificado, con datos relevantes, confiables, recientes, detallados e integrados, que permiten a las marcas tomar decisiones más rápidas y acertadas sobre sus productos.

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