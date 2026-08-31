Nequi será un neobanco desde este 1 de septiembre: ¿qué cambia para sus usuarios?

Desde mañana, 1 de septiembre, Nequi deja de ser una unidad de negocio de Bancolombia y empieza a caminar sola como compañía de financiamiento, es decir, un neobanco.

La aplicación que hace diez años arrancó con 32.000 clientes hoy tiene 29 millones, y ese crecimiento, 906,25 veces su base inicial, es el que le permitió dar el salto hacia una estructura propia dentro del Grupo Cibest, antes Grupo Bancolombia.

El cambio es, sobre todo, jurídico. Nequi operará bajo la licencia de una compañía de financiamiento, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, con las mismas obligaciones y controles que tiene cualquier entidad financiera del país.

Y para el usuario que envía plata, paga un recaudo o retira efectivo en un cajero, la promesa de la compañía es que nada de eso se sentirá distinto.

Qué cambia y qué no para los usuarios de Nequi

El CEO de Nequi, Andrés Vásquez, en conversación con EL COLOMBIANO aclaró que nada cambiará para la gente a partir del martes 1 de septiembre. “Ese día para los clientes será un día igual que todos los días, cualquier primero de septiembre de los últimos 10 años”, afirmó.

Según explicó, lo que ocurre es “un proceso de organización, de gobierno corporativo, de organización legal”, no un relanzamiento del producto.

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Los cajeros electrónicos y corresponsales compartidos con Bancolombia siguen disponibles, igual que los retiros gratuitos en esos puntos.

Asimismo, las transferencias, las recargas por PSE y la interoperabilidad con Bre-B y otras entidades financieras del país continuarán funcionando exactamente como hasta ahora. La gestión de créditos, uno de los productos más usados dentro de la app, seguirá haciéndose desde el mismo lugar de siempre.

“La gratuidad de los servicios de Nequi continuará. La interoperabilidad con Bancolombia, con Bre-B, con las demás entidades financieras seguirá funcionando de la misma forma”, dijo Vásquez, insistiendo en que el mensaje central para los usuarios es de tranquilidad.

Pero un cambio sí llega con la nueva licencia, se trata de los depósitos de los usuarios, ahora pasan a contar con el respaldo del seguro de depósitos de Fogafín, el mecanismo que protege el dinero de los ahorradores en las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.

De billetera digital a neobanco

Durante años, a Nequi se le llamó billetera digital. Vásquez cree que esa etiqueta ya se quedó corta. “Creo que es un neobanco. Nequi es un neobanco, es una plataforma que permite acceder a todos los servicios financieros, a cuentas, a créditos, a transferencias al exterior, a inversiones en un futuro”, dijo.

Cabe recordar que una billetera digital suele limitarse a mover plata entre cuentas; un neobanco ofrece un catálogo más amplio de productos financieros y no financieros bajo una sola licencia.

Vásquez lo resumió así: “Es un es una nueva modelo de banca en Colombia”, operando, aclaró, “sobre una licencia de compañía de financiamiento”.

¿Qué significa operar como compañía de financiamiento? Hasta ahora, Nequi funcionaba con la licencia bancaria de Bancolombia, lo que le daba acceso a un catálogo amplio de servicios de multibanca.

A partir de este 1 de septiembre, la nueva licencia de compañía de financiamiento no le cierra esa puerta, según Vásquez, el plan de crecimiento y desarrollo de productos de la compañía ya estaba construido pensando en este tipo de licencia, así que “no tenemos unas restricciones que riñan contra nuestros planes de oferta futura”.

Los negocios nuevos que abre la licencia

En ese orden, por ejemplo, la licencia le permite a Nequi convertirse en Intermediario del Mercado Cambiario (IMC), la figura que autoriza la compra y venta de dólares en Colombia. En la práctica, eso significa que las remesas del exterior y las operaciones de compra y venta de divisas podrán hacerse directamente desde la compañía, sin depender de un tercero.

También se abre la puerta a productos de inversión como los CDT y a alianzas con terceros, fondos de inversión, por ejemplo, a través de contratos de red.

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“El desarrollo de nuestra propuesta de valor hacia los clientes se mantiene y estamos muy optimistas de poder seguir desarrollando con muy buena velocidad”, señaló el CEO.

El respaldo del Grupo Cibest sigue intacto

Aunque Nequi ya opera de forma independiente, la propiedad no cambia, el Grupo Cibest sigue siendo dueño del 100% de la compañía.

Por eso, Vásquez insistió en que la nueva estructura no es un paso hacia la venta ni hacia una alianza con otro accionista. “Sigue siendo 100% propiedad del mismo grupo; es decir, no es que se desligue de la organización, el grupo sigue siendo el dueño del 100% de Nequi”, dijo.

Puertas adentro, el cambio tampoco implicó una contratación masiva de última hora. Nequi llevaba cerca de dos años construyendo sus propias áreas de tecnología, operación, riesgos, cumplimiento y procesos administrativos, que antes se apoyaban en Bancolombia.

“Eso significó un crecimiento de equipo dentro de Nequi hace un par de años, pero no significa que en este momento haya un cambio sustancial ya en el equipo”, explicó Vásquez. “Ya estábamos muy entrenados en el tema”.

Diez años, 29 millones de usuarios y un punto de equilibrio

El salto a compañía de financiamiento llega respaldado por números. En septiembre de 2025, Nequi alcanzó su punto de equilibrio financiero, un hito que le permitió crecer su cartera de crédito 174% hasta alcanzar un saldo de 1,6 billones de pesos.

Esa autosostenibilidad es, según la compañía, la que le da piso para operar sola a partir de ahora.

Al preguntarle sobre qué significa ese hito para Vásquez, el directivo comparó la independencia de Nequi con dejar la casa de los padres: “Es como irse de la casa y tener su propio apartamento y su propia casa”.

Pero, dijo, la satisfacción real está en otro lado, en los 29 millones de colombianos que hoy usan la aplicación y en el millón de personas que, según sus cálculos, accedieron a crédito por primera vez gracias a Nequi. “Eso es lo que más nos llena de orgullo y a mí personalmente me conecta completamente con mi propósito de vida”, cerró.

Tomado de El Colombiano.

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