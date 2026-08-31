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En julio, Cúcuta registra una caída en el desempleo, pero sube la informalidad 
El indicador de desocupación a nivel nacional cae 8,1%, el más bajo para un mes de julio desde 2001, según director del DANE, Ricardo Valencia Ramírez.
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petare
Ricardo Valencia Ramírez, director del DANE. / Foto cortesía de David Morales-DANE
Leonardo Oliveros
Leonardo Favio Oliveros
Lunes, 31 de Agosto de 2026

En Colombia, la tasa de desocupación se ubicó en 8,1% en julio, lo que reflejó una disminución estadísticamente significativa de 0,7 puntos porcentuales (p.p.) frente al mismo mes de 2025 (8,8%). 

De acuerdo con el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Ricardo Valencia Ramírez, esta es la tasa de desocupación más baja registrada para un julio desde 2001.

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En el caso de Cúcuta y su área metropolitana, el reporte entregado por Valencia mostró una caída de 0,8 p.p. en el desempleo, pasando de 10,4% a 9,6% en el trimestre mayo-julio. Así, la ciudad se ubicó en el puesto 11 de la tabla de 23 urbes principales.

El director del DANE precisó que los primeros lugares los ocuparon Quibdó (23,0%), Cartagena (13,6%) y Sincelejo (13,0%). Mientras que Pereira A.M. (7,5%), Bucaramanga A.M. (7,2%) y Medellín A.M. (7,0%) tuvieron las menores tasas.

El funcionario destacó que, al desagregar los resultados, encontraron cambios estadísticamente significativos en Cartagena y Riohacha durante el trimestre, porque en la capital de Bolívar la desocupación aumentó 3,7 p.p. y en La Guajira disminuyó 2,6 p.p a 11,8%.

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Cúcuta, con más informalidad

Respecto a la informalidad laboral, el director del DANE expresó que el indicador nacional descendió 0,3 puntos, de 54,8% a 54,5%. 

En Cúcuta (A.M.) la tasa de empleados contratado sin seguridad social y demás condiciones de ley subió 0,5 p.p., por lo que la proporción ascendió de 61,4% a 61,9%. La capital de Norte de Santander es tercera en el podio de la informalidad, luego de Sincelejo (65,2%) y Riohacha (61,9%). 

Aunque la Perla del Norte y la capital de La Guajira tuvieron una misma cifra de empleo informal, la diferencia es que la de Riohacha se mantuvo igual.

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Por otra parte, el desempleo juvenil en Cúcuta y su área metropolitana bajó 9 p.p. El índice pasó de 18,2% a 17,3% y ocupó el noveno puesto de la tabla.

El dato

La tasa de desocupación para las mujeres se ubicó en 10,1% en el país, mientras que para los hombres fue de 6,7%. Esto representa una brecha de 3,4 p.p.
 

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