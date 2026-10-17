Alerta en Norte de Santander por consumo de drogas en menores de edad

Luego de la pandemia de COVID-19, se ha evidenciado en Norte de Santander un incremento en los casos de depresión, ansiedad y consumo de sustancias psicoactivas en niños, adolescentes y adultos.

Sobre esta última situación, el Instituto Departamental de Salud (IDS) informó que actualmente se están presentando casos de consumo de estupefacientes en niños y adolescentes de entre 12 y 18 años. El IDS detalló que, generalmente, han evidenciado el uso de marihuana, cocaína y gomitas con drogas.

El instituto precisó que estos casos se registran principalmente en los municipios de San José de Cúcuta, Pamplona y Ocaña, así como en toda la provincia del Catatumbo.

Asimismo, la autoridad departamental destacó que entre los adultos también se ha incrementado el consumo de sustancias psicoactivas.

“Aquí entra otra problemática y es que, cuando se cambian las jeringas, se presentan casos de VIH, que también se ha incrementado en Cúcuta y la zona fronteriza del departamento”, agregó el IDS.

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Otra situación que han evidenciado las autoridades y que genera preocupación es el consumo de sustancias en adultos mayores. Ante ese escenario, anunciaron que están trabajando en el análisis de estos casos.



Las causas y consecuencias

Sobre las causas que llevan a los menores de edad y a otras personas a consumir estupefacientes, el IDS afirmó que estas son multifactoriales, ya que el consumo puede ser consecuencia del afrontamiento inadecuado de rupturas de pareja, problemas económicos, presión social, duelos y cambios abruptos.

Frente a ello, se advirtió que el contacto con las sustancias psicoactivas altera químicamente el cerebro, por lo que, si hay personas con tendencias a desarrollar otros problemas de salud mental, esto puede convertirse en un factor detonante.

“Para prevenir el consumo, el mensaje a los padres de familia es que acompañen a sus hijos, hablen con ellos y estén presentes en su educación”, añadió el instituto.

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Acciones adelantadas

Con el propósito de mitigar esta situación, el Instituto Departamental de Salud indicó que está trabajando en la generación de mejores estrategias para el manejo de situaciones y el desarrollo de habilidades para la vida.

También aseguró que se viene articulando con los diferentes municipios la formulación de estrategias para prevenir el contacto con estas sustancias y promover una mejor información acerca de los riesgos.

De igual forma, recordó que, desde su comité antidrogas y junto con la Policía Nacional, se mantiene atento a este flagelo, que afecta a todos los niveles de la población.

“Estos casos los atienden las redes prestadoras, de acuerdo con la EPS a la que pertenezcan los usuarios. También está el Hospital Mental Rudesindo Soto para los casos urgentes”, sostuvo el IDS.

Otra acción reciente que llevó a cabo el IDS para prevenir el consumo de sustancias en menores de edad fue el Festival del Cuento «El Poder de Mis Sueños», una estrategia liderada por el instituto junto con el Área de Gestión Antidrogas de la Policía Nacional.

Esta iniciativa contó con la participación de más de 10.000 estudiantes de 14 instituciones educativas de Norte de Santander y tuvo como propósito que niños, niñas y adolescentes fortalecieran sus proyectos de vida y mantuvieran viva la esperanza de un futuro mejor, especialmente en territorios afectados por el conflicto armado.

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