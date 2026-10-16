¡Se abre el telón! Norte de Santander se prepara para la Fiesta del Teatro 2026

Norte de Santander encenderá los escenarios con la llegada del XVII Festival Internacional La Fiesta del Teatro (FiTe 2026), que se celebrará del 23 al 31 de octubre, un evento con entrada totalmente gratuita.

Bajo el lema Un escenario para la vida, esta nueva edición se consolida como un pilar fundamental de circulación, intercambio cultural y apropiación del arte dramático en el departamento.

Esta fiesta tendrá su inauguración el viernes 23 de octubre con programaciones músicales y artisticas. Asímismo, reunirá a 12 grupos teatrales nacionales e internacionales, sumando más de 75 artistas en escena. También, contemplará 30 funciones distribuidas en 13 escenarios de 6 municipios: Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, Bochalema, Pamplona y Ocaña.

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Entre las propuestas más destacadas figuran piezas internacionales como Y con esta luna... Cartas desde la cárcel, desde Argentina y obras imperdibles como El holocausto de las letras de la agrupación Distópico Teatro de Quito, Ecuador. Cabaret XXXL: Razones de peso para morirse de la risa protagonizado por Corporación Barraca de Bogotá y El maravilloso viaje de la mentira y la verdad" de Mereketengue Teatro.

Más allá de las puestas en escena, el festival apuesta al aprendizaje a través de sus 7 talleres y conversatorios. Entre ellos, el Taller de Combate Escénico - El Arte del Sable, una experiencia formativa orientada a creadores y entusiastas de las artes escénicas.

Sobre el impacto de estas iniciativas, la secretaria de cultura, Martha María Reyes Parra resaltó la profunda magia del teatro como “un motor transformador”. Enfatizó que el lema Un escenario para la vida refleja cómo el arte construye tejido social, invitandoa los apasionados del teatro y a quienes asistirán por primera vez a descubrir la emoción de vivir el teatro en vivo.

Por otro lado la coordinadora de comunicaciones del festival, Tatiana Acevedo, indicó las recomendaciones generales para disfrutar el evento. La más importante, llegar 15 minutos antes del inicio de las funciones, ya que al ser un evento de entrada libre podría no conseguir un asiento.

Con el apoyo de la Gobernación de Norte de Santander, el FiTe proyecta beneficiar a más de 5.000 asistentes mediante una programación general completamente gratuita y sin boletería previa.

Redacción: Daniela Bocarejo / Practicante de periodismo.

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