Ricardo Arjona le regaló un carro al taxista que inspiró ‘Historia de taxi’

Ricardo Arjona sigue de gira y ahora está en un país que, literalmente, le cambió la vida: México. Con su gira Lo que el seco no dijo visitará más de 15 ciudades de ese país.

México inspiró muchas de las canciones que lo hicieron conocido en América Latina, como Mujeres, Quién Diría, Animal Nocturno e Historia de taxi.

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Justo, el guatemalteco quiso retribuir a quien inspiró esa canción, al taxista Pocho, quien hace varias décadas lo recogió en el aeropuerto y le recomendó hospedarse en el Hotel Pisa, ubicado en la avenida Insurgentes, cerca del Monumento a la Revolución.

En un relato que recogió la revista Quién, contaron que durante aquel trayecto, el taxista le hizo una petición que el músico recordaría tiempo después.

“Cuando estaba bajando, bajando las maletas, me dijo: ‘Acuérdese de escribirnos una canción a los taxistas’”, dijo Arjona. Aquella conversación quedó ligada a la creación de Historia de taxi, tema que con el tiempo se convirtió en uno de los más reconocidos de su repertorio. Ahora Arjona reconoció la importancia de Pocho en su carrera y le acaba de regalar un carro amarillo.

Así fue el momento del regalo

Ricardo Arjona se encontró con Pocho en una de las tantas calles que recorrieron en años anteriores: “te voy a decir por qué estamos aquí”, le dice Arjona al taxista.

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Y continúa contándole que siempre para ellos llegar a México es una celebración: “para nosotros vos sos una celebración”.

El video comparte esas primeras fotos de Pocho como taxista y Arjona cuenta cómo lo paró justo en esa esquina: “ahí te conocí, se hizo escenógrafo mío por 8 giras”, dice, le reconfirmó Pocho.

Arjona le confirmó que querían hacerle un homenaje y le regaló un vehículo, un Volkswagen Beetle de color amarillo con un moño rojo. La alegría de Pocho fue inmediata y hasta se fueron a dar una vuelta. En el camino le agradeció a Arjona todo lo que el artista hizo por él y luego llamó a su hijo para que le ayudara a llevarse el carro: “Me regaló un carro, Ricardo”, le dijo en medio de los aplausos.