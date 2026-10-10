Carlos Vives le pone nueva voz a Sombra Perdida junto a Niña Pastori

Carlos Vives presentó el video oficial de Sombra Perdida, una de las canciones de El Último Disco, Vol. 1, su más reciente trabajo discográfico, nominado al Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato.

El tema, original de Rita Fernández Padilla, artista samaria y una de las voces fundamentales de la historia del vallenato, es un clásico popular que habla del amor no correspondido y de la huella que dejan aquellas historias que, con el paso del tiempo, se convierten en recuerdo.

En esta nueva versión, Vives lleva la canción a un encuentro entre Colombia y España junto al acordeón del maestro Israel Romero, las guitarras flamencas de Josemi Carmona y la extraordinaria voz de María Rosa García García, conocida artísticamente como Niña Pastori.

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Composiciones como Las Dudas del Amor y la propia Sombra Perdida fueron grabadas en su día por el Binomio de Oro, Reflejo de Amor la grabó Alfredo Gutiérrez, mientras que El Son del Tren fue grabada por Fruko y sus tesos.

El videoclip, realizado por Mestiza Films y dirigido por Sergio I. Rodríguez y Felipe Montoya, reúne imágenes de los distintos momentos que dieron vida a esta colaboración. El encuentro entre Carlos y Niña Pastori en el estudio de grabación en Sevilla, España, se entrelaza con la visita de la artista a Santa Marta, donde acompañó a Vives durante la serenata a la ciudad por los 500 años de su fundación, y con las imágenes de Israel Romero grabando su acordeón en los estudios de Carlos Vives.

Con esta canción, su último álbum continúa expandiendo su propuesta de volver a la esencia de la música y a las canciones hechas para dedicar, mientras celebra las raíces colombianas desde una mirada contemporánea.

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El repertorio, destacado entre los mejores del año por Rolling Stone en Español, suma un nuevo capítulo a un proyecto que también incluye colaboraciones con artistas como Juan Luis Guerra y Sergio George.

Este lanzamiento llega en un momento de reconocimiento para Vives. Con esta nueva postulación, el samario acumula 49 nominaciones a los Latin Grammy a lo largo de su carrera y 19 gramófonos obtenidos, una marca que lo ubica entre los artistas con más nominaciones en la historia del premio.

Mientras continúa la promoción de El Último Disco, Vol. 1, el intérprete reorganizó parte de su gira Tour Al Sol en Colombia. El artista, de 65 años, anunció la decisión de posponer hasta el próximo año cinco de sus presentaciones en el país, debido a las emergencias derivadas del terremoto del pasado 10 de agosto y los incendios forestales que afectaron distintas regiones del país.

Como contrapartida, los tres conciertos previstos en el Movistar Arena de Bogotá, realizados en septiembre, se mantuvieron sin cambios, incluida la función familiar destinada a público infantil.

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