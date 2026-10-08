BTS sigue haciendo historia en Colombia después de sus conciertos en Bogotá

Ya han pasado varios días desde la realización de los dos conciertos en el estadio El Campín de Bogotá de la agrupación surcoreana BTS, y los efectos de este verdadero fenómeno musical se mantienen.

Desde ya, muchos lo están catalogando como el mejor show musical presentado en muchos años en el país, con críticas y comentarios de ese nivel en los distintos países de América Latina donde esta banda de K-Pop se viene presentando en su actual gira de conciertos.

El viernes y el sábado pasado, fueron días inolvidables para sus miles de fanáticos en el país que hicieron su sueño realidad al verlos en vivo y en directo en el estadio El Campín de Bogotá, con un montaje tan impresionante que se requirieron cerca de diez días de obras y montajes en dicho estadio para este fin.

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Ha sido, sin duda, de la culminación del plan de expansión de la música pop de Corea del Sur por el mundo, con más de 20 años de labores, desde lo estatal y lo privado para consolidar una presencia de esta magnitud, donde la música contemporánea como el pop, ha cambiado de latitud y también se produce y fabrica en Asia, relegando a Estados Unidos y ese especial caso de Suecia, donde se ha gestado buena parte del pop que desde los años setenta se ha tomado al mundo.

Como suele ocurrir, desde que se anunciaron los conciertos de BTS en Colombia, las reproducciones de buena parte de sus canciones, a través de las plataformas de música, aumentó considerablemente, fenómeno que aún se mantiene tras la realización de sus dos masivos conciertos.

Según cifras de la plataforma de Spotify, el 2 de octubre, canciones de distintas etapas de la discografía de esta banda de K-Pop registraron importantes aumentos frente a su promedio habitual.

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‘Boy With Luv (feat. Halsey)’, ‘Butter’, ‘Idol’ y ‘Fake love’ crecieron más de 147% cada una, mientras ‘Dynamite’ aumentó más de 125% y ‘DNA’ 92%.

La escucha volvió a moverse durante el segundo concierto. El 3 de octubre, ‘I’m Fine’ creció más de 387% y ‘So What’ más de 227%, mientras ‘Dynamite’ registró un aumento de más de 151% frente a su promedio.

El comportamiento muestra cómo un gran momento en vivo puede transformar también la manera en que los fans regresan a la música como lo vienen haciendo tras los dos espectáculos en el país.

Para Spotify, estos movimientos en la escucha permiten entender cómo la conexión entre fans y artistas evoluciona alrededor de momentos culturales como este, y cómo canciones que ya hacen parte de su historia pueden volver a ocupar un lugar relevante después de vivirlos en comunidad.

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