¿Por qué De la Espriella tiene ocho meses para concretar su hoja de ruta?

Como es tradicional para esta época cada cuatro años el presidente de turno le apuesta todo para construir y lograr que el Congreso de la República le apruebe el Plan Nacional de Desarrollo, que es la denominada hoja de ruta que tendrá el Ejecutivo y que en el caso de Abelardo de la Espriella, lo ha denominado como "Patria Milagro", sobre la base de seis ejes temáticos.



Este es uno de los trámites de proyectos más profundos que se tiene no sólo en el Congreso, sino en el propio Gobierno por lo fundamental e importancia que tiene el mismo. Es un proceso en el que primero lo articula el Ejecutivo con la participación de las comunidades, luego tendrá que pasar al Consejo Nacional de Planeación, que es una instancia que se tiene por ley y luego sí llega al Legislativo, en donde tendrá tres meses para su trámite, discusión y aprobación.



Esta semana De la Espriella y el director de Planeación Nacional, Julián Buitrago, pusieron en marcha los 12 encuentros regionales programados para escuchar a la ciudadanía y priorizar iniciativas que permitan convertir las principales apuestas regionales en proyectos.



Buitrago señaló que “los encuentros regionales son un evento sin precedentes en la historia política de Colombia, porque nosotros queremos escucharlos a la ciudadanía. No tenemos la verdad revelada. Si alguien conoce los dolores de cada región son sus habitantes, y con esa información vamos a construir un plan de desarrollo que le sirva a cada región, que resuelva sus problemas y alivie sus dolores”.

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Por ahora se tiene claro que la hoja de ruta del Gobierno tiene ya identificado un portafolio de 334 grandes proyectos en el país, cuyo valor asciende aproximadamente a $535,1 billones.



Los encuentros regionales recorrerán 12 ciudades a lo largo de este mes de octubre. Un periplo que comenzará por Pereira (en donde arrancó el martes), seguido de Quibdó, Villavicencio, Cúcuta, Popayán, Leticia, Tunja, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Ibagué y Cali.



Antes del cierre del mes, se deberá tener la programación cuatrienal del Presupuesto General de la Nación (PND), luego el 3 de noviembre está prevista la presentación de la iniciativa al Consejo Nacional de Política Fiscal (Confis) y el 6 de noviembre al Conpes.

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Ya para el 15 de noviembre se entregarán las bases del PND al Consejo Nacional de Planeación y el 16 de noviembre se contempla el lanzamiento del módulo de metas y presupuesto en Sinergia. Las audiencias públicas están programadas entre el 18 de noviembre y el 23 de enero de 2027.



El 10 de enero de 2027 se realizará el envío del concepto del Consejo Nacional de Planeación sobre las bases del Plan y durante ese mes también se entregará la protocolización de la consulta previa, para que el 23 de enero se envíe el proyecto de ley a los sectores y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia.



El 7 de febrero se espera que el gobierno radique ante el Congreso de la República el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2026 – 2030 y de ahí entre el 7 de febrero y el 5 de mayo de 2027 se dará la discusión y aprobación del proyecto para que se convierta en ley.

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