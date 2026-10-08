Karina García y Kris R borraron sus fotos juntos y crecen los rumores de ruptura

Karina García y Kris R volvieron a quedar en el centro de la conversación en redes sociales luego de que sus seguidores notaran un llamativo movimiento en sus cuentas de Instagram: varias fotografías en las que aparecían juntos dejaron de estar disponibles.

La situación rápidamente despertó rumores sobre una posible ruptura, especialmente porque ocurre cuando la creadora de contenido se encuentra en la recta final de su embarazo y a pocas semanas de recibir a su bebé junto al cantante urbano.

Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado públicamente que su relación haya llegado a su fin. Por eso, aunque el cambio en sus perfiles generó todo tipo de comentarios, la supuesta separación continúa siendo una especulación de los usuarios de redes sociales.

¿Por qué dicen que Karina García y Kris R terminaron?

La alerta entre los seguidores se encendió este 7 de octubre, cuando varias de las publicaciones que Karina García y Kris R habían compartido como pareja dejaron de aparecer en sus respectivos perfiles.

Lea aquí: Dos niñas llevan a Cúcuta y Norte de Santander al Reinado Nacional de la Cumbia

El movimiento llamó particularmente la atención porque no se trataba de una relación que ambos hubieran mantenido completamente alejada de las redes. Por el contrario, durante los últimos meses habían mostrado diferentes momentos de su romance y del embarazo, por lo que la desaparición de las fotografías fue interpretada por algunos internautas como una señal de crisis.

Incluso, entre las publicaciones que habrían desaparecido se encuentran imágenes relacionadas con momentos importantes de la relación, lo que aumentó las preguntas sobre qué estaría ocurriendo entre ellos.

Karina García y Kris R esperan su primer hijo juntos

El momento en el que surgieron los rumores también ha llamado especialmente la atención debido al embarazo de Karina García.

La creadora de contenido confirmó el pasado 24 de junio que esperaba un hijo junto a Kris R. La noticia fue anunciada a través de una publicación conjunta en redes sociales, acompañada por el mensaje: “Nuestro sueño más bonito, viene en camino”.

Desde entonces, la pareja había compartido diferentes detalles de esta nueva etapa. En julio, durante una transmisión en vivo, ambos hablaron sobre el embarazo, la llegada del bebé y algunas de las decisiones que habían tomado como padres.

En aquella conversación también confirmaron que ya vivían juntos y que querían mantener el rostro de su hijo fuera de las redes sociales durante sus primeros meses de vida. Kris R explicó que prefería disfrutar ese periodo en familia y alejado de las opiniones externas.

Por eso, la desaparición de las fotografías tomó por sorpresa a quienes habían seguido de cerca la relación desde que ambos hicieron público su romance.

Esta no es la primera ocasión en la que Karina García y Kris R enfrentan especulaciones sobre una posible separación.

Lea también: Grupo de ciclistas visita a La Opinión

En septiembre, una publicación de la influenciadora también generó preocupación entre sus seguidores. En ese momento, Karina apareció en redes sociales hablando de tener que “desbaratar todo”, lo que llevó a algunos usuarios a pensar que estaba atravesando una crisis sentimental con Kris R.

Sin embargo, posteriormente la propia creadora de contenido aclaró que sus palabras estaban relacionadas con una decoración que el cantante le había preparado por el Día del Amor y la Amistad y que ahora debía desmontar. Es decir, aquel episodio tampoco estaba relacionado con una ruptura.

Ahora, un nuevo movimiento en sus perfiles volvió a poner a la pareja bajo la lupa.

La polémica entre Kris R y Mr. Stiven que involucró a Karina García y a Blessd

A los rumores sobre la relación se suma una polémica que la pareja enfrentó recientemente.

A finales de septiembre, el streamer Mr. Stiven hizo señalamientos relacionados con la paternidad del bebé que espera Karina y mencionó una supuesta situación entre la creadora de contenido y el cantante Blessd durante un viaje a Cartagena.

Karina García respondió públicamente y negó esas versiones. La influenciadora aseguró que durante su viaje estuvo acompañada por su familia y por Kris R, rechazando los señalamientos que la relacionaban sentimentalmente con Blessd.

Las versiones generaron una amplia conversación en redes sociales, pero no se presentó públicamente una prueba que confirmara los señalamientos.

En medio de esta situación, Karina y Kris R también habían aparecido juntos conversando sobre las infidelidades, en un contenido que fue tomado con curiosidad por sus seguidores debido a las diferentes polémicas que habían rodeado su relación.

Tomado de El Universal.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion