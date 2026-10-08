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Grupo de ciclistas visita a La Opinión
Los deportistas recorrieron las instalaciones del diario.
Authored by
ruby.escamilla
El grupo de ciclistas Los duros del MTB visitó las instalaciones de La Opinión.
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Jueves, 8 de Octubre de 2026

El grupo de ciclistas Los duros del MTB visitó las instalaciones de La Opinión para conocer el proceso que se desarrolla a diario, con el fin de llevar a los lectores toda la información de Cúcuta, Norte de Santander, el país y el mundo.

Durante el recorrido por el periódico estuvieron presentes:  Andrés Grimaldo, Eduardo Soto, Sergio Bautista, Gabriel Rojas, Nelson Ayala, Gildardo Bernal, José Alexander Arias Ortega, Leidy Carolina Maldonado Parada, Javier Vera, Hernando Toloza, José Mariño Ortega, Edgar Torres, Gonzalo Samaris, Milena Sanguino, Ana Estepa y Jessica Villamizar.

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