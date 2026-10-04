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Salwa Maloof llevó el Carnaval de Barranquilla a las calles de Madrid

La alegría, el color y las tradiciones del Carnaval de Barranquilla llegaron este domingo a las calles de Madrid, España, de la mano de Salwa Maloof Habib, Reina del Carnaval de Barranquilla 2027, quien participó en el tradicional Desfile de la Hispanidad.

La soberana recorrió la Gran Vía, uno de los escenarios más emblemáticos de la capital española, acompañando la representación del Carnaval junto al Rey Momo, Abraham Cáceres, y los Reyes del Carnaval de los Niños, Isabella Daes y Pedro Fandiño.

La participación se desarrolló de la mano de Carnaval de Barranquilla S.A.S. y la asociación cultural Nativos de Macondo, organización que promueve las expresiones culturales del Caribe colombiano en España.

Para la ocasión, Salwa irrumpió como una “maga” en el mágico mundo de Macondo, luciendo una fantasía diseñada por el reconocido creador barranquillero Alfredo Barraza.

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El desfile comenzó a las 6:00 de la tarde, hora local, en la Plaza de España y avanzó por la Gran Vía hasta su confluencia con la calle Alcalá. La edición 2026 reunió 15 carrozas y cerca de 4.500 participantes de 22 nacionalidades, con presentaciones de música, danza, teatro y espectáculos de calle.

Dentro de esta celebración, alrededor de 170 artistas representaron al Carnaval de Barranquilla, de acuerdo con la Comunidad de Madrid, llevando a la capital española una muestra de las manifestaciones culturales que hacen parte de esta fiesta colombiana.

La presencia del Carnaval en el Desfile de la Hispanidad da continuidad a una tradición de encuentro entre los pueblos hispanos que, desde 2024, tiene como escenario la Gran Vía. Ese año participaron seis carrozas y más de 1.000 personas, mientras que en 2025 la cifra llegó a 2.500 participantes.

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En este espacio también ha tenido presencia Macondo de Colombia, consolidando la participación de expresiones culturales colombianas en una de las celebraciones más importantes de Madrid.

Durante su recorrido, Salwa acompañó a los hacedores y agrupaciones que mantienen vivas las tradiciones del Carnaval de Barranquilla fuera del país, destacando el trabajo de quienes transmiten sus danzas, músicas y saberes a nuevas generaciones y los comparten con públicos de diferentes nacionalidades.

Con la consigna “Carnaval pa’ todo el mundo”, la Reina del Carnaval de Barranquilla 2027 aprovechó su participación para invitar a españoles, colombianos residentes en Europa y visitantes a conocer Barranquilla y vivir su fiesta.

El Carnaval de Barranquilla 2027 se celebrará del 6 al 9 de febrero, cuando la ciudad volverá a llenarse de música, disfraces, danzas y tradición.

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