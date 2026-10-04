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Hebert Vargas y su agrupación salieron ilesos de aparatoso accidente en Ecuador
El bus en el que viajaban los músicos chocó de frente contra una camioneta tras una presentación en Ambato.
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crojas
Hebert Vargas y su agrupación salieron ilesos de aparatoso accidente en Ecuador
Colprensa
Colprensa
Domingo, 4 de Octubre de 2026

El cantante vallenato Hebert Vargas y los integrantes de su agrupación salieron ilesos de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en carreteras de Ecuador, cuando el bus en el que se transportaban chocó de frente contra una camioneta.

El accidente se registró luego de que los artistas terminaran una presentación en la Plaza de Toros de Ambato. La agrupación se dirigía hacia Quito, desde donde tenía previsto tomar un vuelo de conexión a Medellín, Colombia.

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Sachy Gómez, mánager del grupo, confirmó que todos los integrantes se encontraban a salvo. Aunque algunos sufrieron golpes leves por el impacto, ninguno presentó lesiones de gravedad, según el parte de tranquilidad entregado por el equipo.

Tras el accidente y los chequeos médicos de rutina, Vargas y sus músicos retomaron el viaje y abordaron el vuelo de regreso a Colombia.

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