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Falleció el cantante argentino Piero a los 81 años
Su música, marcada por éxitos como Mi viejo y Llegando llegaste, deja un legado que trascendió generaciones.
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crojas
Piero
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 7 de Octubre de 2026

“Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años”, así comenzó el mensaje que confirmó la muerte del cantautor argentino en su cuenta de Instagram.

“Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegado. Su familia y amigos, agradecemos los saludos”, continúa el mensaje.

Lea: Murió a los 92 años Víctor Hugo Ayala, la voz que acompañó a Colombia durante décadas

Exiliado de Argentina a finales de los 70 y comienzos de los 80, el artista forjó una carrera con éxitos como Mi viejo, Si vos te vas, Llegando llegaste.

Con información de El Colombiano.

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