Falleció el cantante argentino Piero a los 81 años

“Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años”, así comenzó el mensaje que confirmó la muerte del cantautor argentino en su cuenta de Instagram.

“Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegado. Su familia y amigos, agradecemos los saludos”, continúa el mensaje.

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Exiliado de Argentina a finales de los 70 y comienzos de los 80, el artista forjó una carrera con éxitos como Mi viejo, Si vos te vas, Llegando llegaste.

Con información de El Colombiano.

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