La directora de cine colombiano Juana Jiménez del Toro triunfa en Toronto

La directora colombiana Juana Jiménez del Toro ganó el premio como Mejor Directora con su nueva película Caracas Avenue en el Toronto Tamil International Film Festival, que acaba de culminar en Toronto, Canadá.

Se trata del quinto galardón que recibe la directora, quien no pudo asistir a la ceremonia. En representación de la película, recibieron el premio Jorge de Jesús Núñez, Irma Morales, Yamel López y Bernarba Espinosa, del equipo de Urbana Tv – Fm de Canadá.

La película también logró en New York Movie Awards los galardones a Mejor Película y Mejor Directora, así como en Amsterdam New Cinema Film Festival, los premios a Mejor Directora y a Mejor Drama en el Lgbtq Unbordered International film Festival (Estados Unidos).

Lea aquí: Bruce Willis reaparece en nuevas fotos compartidas por su esposa y su hija

Este metraje presenta la historia de cuatro niños de los años 80s, que sufren rechazo por parte de sus padres por su orientación sexual, echados a la calle, donde son explotados sexualmente por un pederasta y comienzan a delinquir y a prostituirse para sobrevivir. Tienen el sueño de viajar a los Estados Unidos y en medio de su cruda realidad ese sueño persiste. Cuando llegan a Bogotá el sueño americano se les acaba por no les dan la visa, el rumbo de sus vidas da un cambio drástico y terminan en la zona roja de Bogotá en el barrio Santafé, donde se transforman en travestis y con el correr del tiempo sus vidas tomaron diferentes caminos.

La película cuenta con un elenco actoral liderado por Fernando el Flaco Solorzano, Katherine Castrillón, Mauricio Cujar, Isabella Santiago, Álvaro Benet, Mara Cifuentes, Jaime Correa y la propia directora.

Le puede interesar: Hebert Vargas y su agrupación salieron ilesos de aparatoso accidente en Ecuador

La Banda sonora es producción de la Orquesta La Fuga, que deja huella en la historia musical de Cali, siendo la única agrupación que ganó durante tres años consecutivos el Disco de Feria: Cali es un vacilón en 2021, Gracias Cali en 2022 y Llegó Navidad en el 2023.

La actriz y directora de cine caleña Juana Jiménez del Toro, en el 2020 realizó su ópera prima Harmonie la reina de la noche, un largometraje que cuenta hasta el momento con 26 premios a nivel internacional otorgados por diferentes festivales de cine a nivel mundial. Además, presentó exitosamente su cortometraje Ni una más, una denuncia contra la transfobia. Y se encuentra realizando la preproducción de su próximo filme que será una historia de terror.

En Italia compartió set con grandes artistas de Hollywood, como Robert De Niro y Mónica Bellucci. En la pantalla chica participó en la comedia Piovuto dal cielo, que arrasó en los ratings de sintonía en un horario triple A en Italia. Entre series de televisión y películas de cine hizo parte de más de 40 producciones.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion