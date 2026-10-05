Ana del Castillo revela cómo será la crianza de su hijo y confirma que será madre soltera

La maternidad ha comenzado una nueva etapa en la vida de Ana del Castillo, quien recientemente habló sobre su embarazo y respondió a una de las preguntas que más han surgido entre sus seguidores: cuál será el papel del padre de su bebé.

En una conversación con ‘La Red’ de Caracol Televisión, la cantante vallenata aseguró que afrontará la maternidad como madre soltera y que su hijo llevará únicamente sus apellidos.

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“Yo no voy a ser la persona que va a recibir migajas, voy a tener a mi hijo sola, soy madre soltera y mi hijo va a llevar mis apellidos”

Así se llamará el hijo de Ana del Castillo

La artista también reveló que ya tiene decidido el nombre de su primogénito. El bebé se llamará Noah, una variante de Noé, personaje bíblico al que Ana relaciona con valores como el liderazgo y la capacidad de brindar consuelo.

“Todo es bíblico, yo creo mucho en Dios”, explicó la cantante al referirse a la elección del nombre.

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Además, aseguró que ya escogió a los padrinos de su hijo. La responsabilidad recaerá en la creadora de contenido Andrea Valdiri y el cantante vallenato Jean Carlos Centeno.

El embarazo no la ha alejado de los escenarios

Aunque la llegada de su primer hijo ha significado algunos cambios, Ana del Castillo continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales. La artista reconoció, sin embargo, que ha tenido que modificar algunas de sus rutinas, especialmente al momento de presentarse en vivo.

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Entre esos cambios está el uso de tacones más bajos, pues, según contó, no se siente cómoda dando conciertos en tenis.

Uno de los malestares que más ha reaparecido es la ciática, un problema que ya había experimentado anteriormente y que, durante el embarazo, volvió con mayor intensidad. “Me ha tocado agarrar un poco más suave porque la ciática me dio más duro que nunca”, relató en la entrevista.

Con información de El Universal.

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