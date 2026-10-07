Bogotá celebrará 30 años del festival de música Rock al Parque

Todo está preparado para la celebración de los 30 años de Rock al Parque el próximo fin de semana, pero ya comenzaron las celebraciones y se extenderá durante toda la semana con exposiciones, un foro de periodismo y una escultura.

Al ser una edición especial, las celebraciones no se concentrarán solamente en los conciertos del Parque Metropolitano Simón Bolívar. Bajo el concepto Rock al Parque: 30 años Bogotá, ciudad Rock, la conmemoración se extenderá a otros escenarios de la ciudad con una programación que busca revisar la historia del festival, recuperar archivos y memorias, abrir conversaciones sobre el papel del periodismo musical y reconocer la relación que durante tres décadas se formó entre el rock y Bogotá.

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Las actividades incluyen la inauguración de la escultura La Rockera, dos exposiciones y un Foro Internacional de Periodismo de Rock.

Las jornadas de encuentro alrededor de la fiesta del rock inician el jueves 8 de octubre. La Biblioteca Virgilio Barco concentrará dos de las actividades de la conmemoración. A las 4:30 p. m. se inaugurará la exposición de Rock al Parque 30 años, una muestra que propone acercarse al festival más allá de una cronología de objetos y fechas.

La exposición busca explorar las transformaciones y relaciones que hicieron a Rock al Parque parte de la vida cultural de Bogotá.

Por otro lado, el montaje estará a cargo de Relámpago, equipo y estudio especializado en diseño de espacios expositivos, a partir de una investigación de Umberto Pérez y Luis Daniel Vega, melómanos, gestores y autores de publicaciones sobre rock.

La muestra pondrá en circulación memorias del festival y revisará su papel en la construcción de una identidad rockera bogotana, desde los primeros años en los que las bandas de la ciudad comenzaron a construir una escena propia hasta la conformación de una comunidad diversa alrededor del festival. Esta muestra estará abierta al público desde el 8 de octubre hasta enero de 2027.

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Periodismo de rock

El 8 y 9 de octubre, entre las diez de la mañana y las cinco de la tarde la Biblioteca Virgilio Barco también será sede del Foro Internacional de Periodismo de Rock, un encuentro dedicado a revisar cómo se cuenta el festival durante sus tres décadas de historia y cómo cambian las maneras de narrar y comunicar el rock.

La propuesta parte de una idea concreta: Rock al Parque no solo es un escenario para artistas y públicos, sino también un territorio documentado por periodistas, fotógrafos y equipos audiovisuales. Crónicas, entrevistas, reportajes, fotografías y coberturas construyen una memoria que permite seguir las transformaciones del festival, del rock, de la ciudad y de la propia industria de la información.

El foro pondrá en conversación esas experiencias para analizar cómo se construye el relato mediático de Rock al Parque, cuáles son las transformaciones de las narrativas sobre el rock y qué desafíos enfrenta hoy el periodismo independiente y el periodismo establecido. El encuentro contará con invitados provenientes de Bogotá, Medellín, Cali, Argentina, España, México y Venezuela.

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La segunda exposición, Rock & Rolo: Procesos, estética visual y archivos del rock local en Bogotá, propone ampliar todavía más el marco temporal. Su recorrido va desde los años sesenta hasta la actualidad y plantea que el rock no puede entenderse únicamente como un género musical, sino como una práctica cultural que interviene en la transformación de territorios, en la construcción de identidades juveniles y en la producción de memorias colectivas.

La investigación recoge fuentes institucionales y no institucionales, entre ellas documentos del extinto Instituto Distrital de Cultura y Turismo, archivos personales, colecciones privadas, acervos comunitarios y alianzas con entidades culturales. El resultado reúne documentos administrativos, registros efímeros, materiales audiovisuales y testimonios orales para reconstruir distintas dimensiones de la historia del rock bogotano.

La exposición se organiza en cuatro ejes: rock en las localidades, soportes documentales, estética visual del rock y archivos del rock.

De esta manera, la celebración de los 30 años propone mirar Rock al Parque desde varios lugares: el escenario donde ocurre la música, los archivos que conservan su historia, las imágenes que construyen su estética, el periodismo que la narra y el espacio público que ahora incorporará una obra dedicada a su memoria.

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